МегаФон в день распродаж 11.11 предоставит абонентам безлимитный доступ к маркетплейсам 9 ноября, 10:30 Фото © Shutterstock

11 ноября, во Всемирный день шопинга, МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных российских маркетплейсах. В это время онлайн-площадки традиционно устраивают масштабные распродажи. Абоненты смогут делать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda, не думая о потраченных гигабайтах.

Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda будет действовать в течение суток. Он заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счёта. Подключать дополнительные опции не нужно.

По словам директора по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрия Рудских, мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. "В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайтов, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает всё больше наших абонентов, и в этом году решили сделать шопинг ещё более удобным, отменив плату за мобильный интернет", — рассказал он.

По данным МегаФона, самым большим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника. Активно покупают также детские товары и книги.

Распродажа ко Всемирному дню шопинга началась и в собственном интернет-магазине МегаФона.

Авторы Валерия Мишина