Не верь глазам своим: Как не стать жертвой фальсификаторов в Сети Технологии создания фейков в Интернете достигли такого совершенства, что люди уже не могут доверять тому, что видят и слышат. 9 ноября, 15:30 Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Распространение недостоверной информации как способ борьбы с тем или иным противником существует с незапамятных времен и используется в различных масштабах — от клеветы, порочащей того или иного человека, до распространения панических слухов в рядах неприятеля во время войны. Современные технологии значительно расширили инструментарий для создания недостоверной информации — фейков.

С каждым годом фейки становятся реалистичнее, а процесс их создания — проще. Уже сейчас любой желающий может в одиночку создать дипфейковое видео, практически неотличимое от оригинала.

Дипфейк — это технология создания и замены элементов на существующем видео о реальном событии. Хорошо, если это используется для безобидной шутки. Но куда серьёзней обстоит дело, когда подобные приёмы применяются в целях политической борьбы или для подрыва репутации того или иного человека, а порой и целой организации или даже государства.

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Дипфейк — очень удобный способ "заставить" человека на видео выполнять действия, которые он не совершал, или вложить в его уста слова, которые он не произносил. К примеру, широкую известность получил скандал, связанный с распространением бельгийской политической партией "Вперёд" фейкового видео бывшего президента США Дональда Трампа, на котором он призывает Бельгию выйти из Парижского соглашения по климату. "Как вы знаете, у меня хватило смелости выйти из Парижского соглашения по климату. Вы согласились, но не предпринимаете никаких мер. Только бла-бла-бла", — произносит на видео Трамп.

В действительности президент США никогда этого не говорил. Просто партия "Вперёд" создала и распространила фейковое видео, потому что, по словам её пресс-секретаря Сары Вандекруйс, хотела "привлечь внимание к необходимости действовать в связи с изменением климата". Жертвой фейка стала и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В Сети широко распространилось видео, на котором госпожа спикер выглядит явно нетрезвой во время своего выступления в Конгрессе. Чтобы достичь такого эффекта, фальсификаторам потребовалось лишь несколько замедлить видео и поработать со звучащей речью.

Впрочем, фейки на Западе используются не только для внутриполитической борьбы. Куда более широко фальсификации применяются против внешних противников. Причём это происходило ещё до изобретения цифровых технологий и Интернета. К примеру, в ЦРУ на полном серьёзе был разработан весьма необычный план по свержению лидера Кубы Фиделя Кастро. Согласно этому плану, на Острове свободы предполагалось распространить слухи о втором пришествии Христа, который якобы выступает против Кастро, потому что тот будто бы является Антихристом. Для подкрепления этой лжи планировалось использовать подводную лодку, которая должна была проецировать изображение Христа на подсвеченные облака, и самолёты, с которых по громкоговорителям "с небес" должны были звучать якобы призывы Христа к свержению Кастро.

Сейчас инструментарий фальсификаторов фантастически усовершенствовался. И от этого фейки становятся в разы опаснее, поскольку могут повлиять на мнения и поведение больших масс людей.

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— Фейки существовали всегда: раньше для этого не требовалось ни технологии дипфейков, ни инструментов редактирования фото наподобие Photoshop, но сейчас, когда подавляющее большинство людей проводит значительную часть жизни в цифровом пространстве, создать альтернативную реальность проще простого. Может показаться, что обилие информации и простой доступ к ней усложняют создание фейков и препятствуют распространению лжи. Ведь если ты врёшь, то в Сети обязательно найдутся те, кто разоблачат тебя. Однако на практике фейки распространяются быстрее истины, а иногда они раскручиваются до такой степени, что вымышленные события воспринимаются реальными, а озвучивающих правду людей считают сумасшедшими. История показывает, на какую изощрённую ложь способен Запад для достижения своих интересов. И если бы фальсификации не разоблачались словами очевидцев или документами, поверить в них было бы сложно. Один только план по выставлению Фиделя Кастро Антихристом с применением подводной лодки чего стоит, — рассказал Лайфу руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

Проблема распространения недостоверной информации с развитием цифровых технологий стала настолько актуальной, что меры по противодействию ей принимаются уже и на государственном уровне. Однако, несмотря на усилия контролирующих органов, фейки только множатся. И особенно активно процесс их создания пошёл после начала специальной военной операции России на Украине. Тем не менее защититься от фальсификаций в Сети можно. По мнению Александра Малькевича, для этого достаточно обычного здравого смысла. — Сегодня распространение фейков является одной из ключевых проблем информационного пространства. Лживые сообщения создаются и публикуются в огромных масштабах, и, хотя полностью избавится от них невозможно, каждый способен защитить от информационного шума хотя бы самого себя. Для этого стоит развивать критическое мышление, доверять только проверенным источникам и никогда не поддаваться информационной панике, — пояснил он.

Авторы Елена Стафеева