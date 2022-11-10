Чёрная радуга Сибири 10 ноября, 05:00 Фото © Shutterstock

Зимой красноярцев периодически беспокоит затруднённое дыхание и даже резь в глазах. Это происходит, если объявляют режим НМУ — неблагоприятных метеоусловий (или "чёрного неба", как называют его горожане), когда из-за отсутствия ветра и осадков в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества. Основная причина этого явления — использование дешёвого бурого угля в котельных и частных домовладениях. Как только наступает отопительный сезон, концентрация бензопирена (а это агрессивный канцероген) в Красноярске в три – пять раз превышает летние показатели. Бурый уголь также содержит значительную долю битуминозных летучих веществ, его сжигание сопровождается выбросами в атмосферу сажи, ртути, серы. Такая вот серо-чёрно-бурая палитра сибирской зимы.

"Чёрное небо" — это смог с резким неприятным запахом, вызывающий приступы удушья, это обострение респираторных заболеваний и рост онкологических. Всё чаще подобные жалобы поступают не только из Красноярского края, но и из Тувы, Бурятии, Кузбасса, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, Алтайского края.

Чистый воздух

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На днях в Общественной палате России прошёл очередной круглый стол, посвящённый реализации федерального проекта "Чистый воздух". Сейчас в нём участвует 12 городов, а с сентября 2023 года будет ещё 29. Представитель Минэнерго России сообщил, что министерство активно работает в городах – участниках проекта. Так, 459 домовладений уже газифицировано, сказал он. Цифра ошеломляет, если забыть, что только в Красноярске 6136 стационарных источников загрязнения, 657 промышленных предприятий и 15 тысяч частных домов, которые отапливаются углём...

Справедливости ради отметим, что планы у чиновников грандиозные. Минприроды сообщает, что городам – участникам "Чистого воздуха" уже выделено более 30 миллиардов рублей на масштабные программы по снижению выбросов. Прежде всего это программы государственной поддержки граждан по переключению с угольного отопления частных домов на газовое, электрическое или иное экологическое отопление. Это особенно важно для таких городов, как Чита, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Нижний Тагил. До 2024 года будет обеспечено переключение не менее 35 тысяч домовладений. Для Абакана, Черногорска, Минусинска, которые расположены в Хакасско-Минусинской котловине, разрабатывается уникальный комплексный проект, в пилотном режиме уже идёт работа по снижению выбросов. В ноябре начнутся работы в Бурятии, Туве и Иркутской области.

— Сформированы и утверждены комплексные планы мероприятий для городов с учётом снижения [загрязнения воздуха] на более чем 20%. Если откроете комплексные планы, у нас уже каждому городу видно в разрезе мероприятий, как именно снижаются выбросы. Совместно с "Газпромом" и "Роснефтью" решаем непростую задачу в Братске — подведение межпоселкового магистрального газопровода для перевода ТЭЦ на газ. Все целевые показатели достигаемы. Ключевыми периодами реализации проекта "Чистый воздух" по-прежнему остаются 2023–2024 годы. В этот период будут завершаться самые масштабные экологические проекты. Наступает важнейший этап реализации программы — этап работы регионов и предприятий, — говорит первый заместитель министра природных ресурсов России Константин Цыганов.

Газификация всей страны

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Известно, что отчитываться наши чиновники умеют. Но в соответствии с целями проекта "Чистый воздух" к 2024 году 90% граждан должны быть удовлетворены качеством атмосферного воздуха. Как этого можно достичь, если в проект после расширения списка участников войдёт 41 город, а, по данным Росгидромета, на территории России 68 городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха? Написанием "комплексных планов мероприятий" и общенародным решением "непростой задачи" с Братской ТЭЦ проблему не решишь.

Но самое главное — в словах ответственных лиц нет ничего о самом действенном способе преодоления экологического бедствия Сибири — о газификации. Ещё в апреле 2020 года Минэнерго России представило доклад Владимиру Путину о целесообразности газификации Красноярского края от газопровода "Сила Сибири – 2" и начале актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации региона. Но программа рассчитана до 2035 года! А как жить сейчас?

— Уровень газификации жилого фонда, по данным Минэнерго, составляет около 15%. Основным же видом топлива для подавляющего большинства источников тепловой энергии является уголь, — сообщил на заседании Совета Федерации сенатор Андрей Кутепов.

Давайте посмотрим на ситуацию глобально. Газовый экспорт в Европу (а это около 150 миллиардов кубометров в год) практически остановлен и вряд ли будет возобновлён в обозримом будущем в прежних масштабах. Потребность Китая и других стран Азии в таких объёмах газа под большим вопросом. При этом многие наши города и посёлки буквально задыхаются под "чёрным небом".

Настало время для кардинального решения давно назревшей проблемы газификации сибирских регионов. Пора принимать очевидные решения в интересах миллионов людей.

Авторы Валерия Мишина