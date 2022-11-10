Исследование МегаФона: Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию из TikTok 10 ноября, 10:22 Обложка © Shutterstock

Единственная аудитория соцсети TikTok с растущим трафиком — пользователи старше 55 лет. Такой вывод сделали специалисты компании МегаФон, проанализировав с помощью аналитических инструментов BigData изменения в мобильном трафике соцсети за десять месяцев этого года.

Мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет с начала года вырос более чем в два раза. Небольшой всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

При этом активность молодой аудитории, традиционной для этой социальной сети, снижается. Мобильный трафик у пользователей 14–20 лет сократился на треть, 21–35 лет — на 45%. Падение интереса к сервису со стороны молодых тиктокеров может быть связано с запретом на загрузку новых видео. Действует он с весны. Сейчас в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

Как отмечается в сообщении МегаФона, рост мобильного трафика среди пенсионеров наблюдается также и в других социальных сетях. Однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

По результатам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России. Тогда мобильный трафик вырос за год более чем в два раза. В 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается. Так, в октябре этого года по сравнению с его началом мобильный трафик снизился на 21%.

Авторы Валерия Мишина