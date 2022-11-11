Как последствия выборов в США скажутся на отношениях с Россией Политолог Дмитрий Родионов — о том, что ждёт отношения России и США в ближайшие годы. 10756 10756 Фото © Getty Images / cloudytronics

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна не станет напрямую вовлекаться в украинский конфликт, тем самым развязывать третью мировую войну. Об этом он заявил в ходе обращения по итогам промежуточных выборов в Конгресс. — Хочу подчеркнуть, что мы не давали Украине карт-бланш. Можно перечислить множество вещей, которые мы не стали делать на Украине. Например, меня очень просили закрыть воздушное пространство, чтобы американские самолёты обеспечивали там безопасность. Но мы не собираемся этого делать, — сказал он.

При этом он заявил, что рассчитывает на продолжение военных поставок Киеву и после начала работы нового состава Конгресса. В общем, ничего нового. Он всегда говорил, что не планирует напрямую вмешиваться в конфликт, при этом всегда помогал Украине всем, чем только можно. Разве что теперь в его словах появилась маленькая тень сомнения в том, что с 10 января (когда заработает новый Конгресс) всё продолжится, как и прежде.

Основания для этого действительно есть. По результатам промежуточных выборов уже ясно, что республиканцы забирают нижнюю палату, по поводу верхней ещё не понятно.

Впрочем, сам же Байден ранее напомнил, что у него на этот случай "есть ручка", имея в виду возможность вето. Но вот понадобится ли она ему — ещё очень большой вопрос.

Джо Байден. Фото © Getty Images / Mark Makela

Во-первых, победа республиканцев даже в Палате представителей не выглядит столь ошеломляющей, как многие прогнозировали. Что касается Сената, как я уже говорил, там ещё пока не понятно, под чьим контролем он в итоге окажется.

Во-вторых, если мы говорим об отношении к Украине и России, едва ли стоит ждать каких-то серьёзных изменений, даже при контроле республиканцев над обеими палатами.

В последнее время действительно ряд представителей этой партии делали достаточно громкие заявления относительно вопроса поддержки Украины. Дело в том, что эта страна, которую подавляющее большинство американцев едва ли сможет найти на карте, неожиданно стала на этих выборах одной из центральных тем.

Вернее, не сама Украина, а то, сколько денег на неё уходит.

Как рассказал на днях американский генерал-лейтенант в отставке, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог, один час поддержки Украины обходится американскому налогоплательщику в 2,5 миллиона долларов. Конечно, США куда богаче Европы и могут позволить себе намного большие траты, не опасаясь потрясений для собственной экономики, однако противостояние с Россией уже привело к топливному кризису в стране и резкому скачку цен на бензин, что никак не может обрадовать простых американцев, большинство из которых являются автомобилистами. Кроме того, согласно прогнозу Bloomberg Economics, американская экономика неизбежно впадёт в рецессию в течение следующих 12 месяцев.

На этом фоне траты на Украину и впрямь кажутся ненужным баловством, а для бедных американцев — просто издевательством.

Естественно, республиканцы по полной использовали этот повод для критики оппонентов.

Как писал накануне Axios, в случае их победы на выборах в Палату представителей Украине могут перекрыть кран.

"Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живёте в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чём вы думаете", — цитирует издание конгрессмена от Северной Дакоты Келли Армстронга.

Палата представителей Конгресса США. Фото © Getty Images / Drew Angerer

Стоит напомнить, что ещё в мае 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Многие эксперты в США считают, что это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.

Ещё радикальнее выразилась член Палаты представителей от Джорджии Маржори Тейлор Грин, которая на митинге своих сторонников заявила о том, что "при республиканцах Украине не достанется ни цента".

Тем не менее я бы не стал преувеличивать значение всех этих заявлений. Во-первых, до выборов, когда нужно набрать очки среди недовольных властью, можно обещать что угодно, не факт, что всё это будет выполнено в случае победы. Во-вторых, надо понимать, что таких радикалов, как Маржори Тейлор Грин, всё же, мягко говоря, в Республиканской партии не большинство. Большинство вполне умеренное и выступает не за полное прекращение финансирования Киева, а за контроль над деньгами.

Проще говоря, за противодействие коррупции, которая неизбежно расцветает бурным цветом везде, где появляется подобная кормушка.

Так, член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о финансировании Украины, подчёркивает, что республиканцы хотят "видеть больше подотчётности и надзора, а также убедиться, что всё идёт к правильной цели".

Майкл Маккол. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

По его словам, его коллеги ворчали по поводу того, что США оплачивают счета в большей степени, чем другие крупные союзники по НАТО: Германия и Франция.

То есть подчеркну: большинство республиканцев выступают не против помощи Украине, а против того, чтобы США "тянули лямку" в одиночестве, а также — против того, что огромные средства по факту оседают в карманах причастных к этой цепочке людей: от семейства Байденов до чиновников и военачальников на Украине. Так что даже если допустить получение ими всей полноты власти и отсутствие висящего над ними дамокловым мечом вето Байдена (кстати, у демократов есть ещё вице-президент, имеющий последнее слово в Сенате), они могли бы разве что сократить помощь Украине, подвергнув её тщательной проверке. Но не отказаться от неё.

Тем более что вооружение Украины — это бизнес для американского ВПК, интересы которого республиканцы всегда свято блюли, достаточно вспомнить, что поставлять летальное оружие Киеву США начали при Дональде Трампе, для его предшественника демократа Барака Обамы это было табу…

Ну и, конечно, нежелание транжирить деньги на Украину совершенно не означает любви к России. Да, всё тот же Дональд Трамп любит рассуждать, что "при нём такого [украинского конфликта] бы не было", что он бы с Россией "поладил". Но тут надо понимать, что "поладить" в его лексиконе означает "договориться на его условиях". Иными словами, он имеет в виду, что, будь он президентом, он бы так прогнул Москву, что она никогда не решилась бы на спецоперацию или какие-то иные действия, свидетельствующие о наличии у неё политической субъектности.

Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Joe Raedle

Всё ещё сомневающимся хочу напомнить, как Трамп "ладил" с Россией: именно при нём было введено наибольшее количество санкционных пакетов, Обаме такое и не снилось. А все рассуждения Трампа в бытность кандидатом в президенты о возможности признания Крыма российским после его переезда в Белый дом как-то быстро забылись.

Необходимо понимать, что разница между республиканцами и демократами заключается исключительно в подходах к достижению одной и той же цели — сохранения гегемонии США любой ценой.

Это, между прочим, касается не только России. Все, кто прогнозировал, что Байден, придя к власти, смягчит политику по отношению к Китаю, вернётся в сделку с Ираном и тому подобное, — по сути, сели в лужу, ибо демократы тут не только продолжили курс предшественников, но и ужесточили его. И пусть никого не смущает, что Байден разругался с саудитами, которые были любимчиками Трампа, да и с Израилем у него отношения вышли несколько более прохладными. Со своими друзьями они как-нибудь порешают вопросы. А вот список врагов останется неизменным, что при республиканцах, что при демократах, что при марсианах.

Мы имеем дело с системным курсом на сохранение американской гегемонии, в который мы вписываемся исключительно в роли побеждённых.

Так что ждать каких-то перемен в отношениях с США было бы наивно. Тем более что говорить о победе республиканцев, мягко говоря, рано: демократы ещё два года совершенно точно будут контролировать Белый дом, а возможно, и Сенат.

Единственное, что нам может быть интересным во внутриамериканских противоречиях, — это их заметно растущее ожесточение. Оно нас, разумеется, никак не касается, но ведёт к дестабилизации самих Штатов и, как следствие, всего коллективного Запада, что нам в условиях новой холодной войны, безусловно, на руку.

Так что, особо ни на что не рассчитывая, просто запасаемся попкорном и смотрим шоу. Желая победы обеим командам. Разумеется, не отвлекаясь от решения собственных проблем, в том числе навязанных Вашингтоном.

Авторы Дмитрий Родионов