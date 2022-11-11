Будущее строится из алюминия 11 ноября, 10:34 Иркутский алюминиевый завод "Русал". Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Со старым представлением о том, что строительство — это долго, грязно и неэстетично, пора расставаться. Уже совсем скоро постройка нового здания будет сравнима со взлётом самолёта. Это будет так же красиво, элегантно и быстро. Трансформацию обеспечат всё шире внедряющиеся на стройплощадки новейшие технологии и материалы. При этом в основе инновационных подходов в строительстве, как и в авиации, лежит масштабное применение "крылатого металла" — алюминия.

Быстро, но надёжно

Широкая жёлтая лента, обвивающая волнообразную кровлю недавно построенного в Москве Дворца гимнастики Ирины Винер, стала одной из новых достопримечательностей "Лужников". Но мало кто знает, что лента выполнена из алюминиевого сплава.

Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Специалисты, работающие с алюминием, уже оценили его поистине безграничные возможности, открывающие самый широкий простор для полёта фантазии архитекторов и инженеров.

К тому же он очень практичен. Новые потолочные и стеновые панельные системы позволяют уйти от привычных "мокрых" (и грязных) гипсокартонных технологий, а также сильно ускоряют процесс монтажа. Мы недавно писали о школьном здании-конструкторе из алюминия, которое можно полностью смонтировать за три месяца. Но это пока проект, хотя вполне реалистичный. А вот в Истринском районе (Московская область) уже построено блочно-модульное здание больницы из алюминиевых конструкций. Срок возведения под ключ — 7 месяцев!

Фото © Алюминиевая ассоциация

Основной принцип при производстве алюминиевых строительных компонентов — долговечность. По словам Ольги Огородниковой из Алюминиевой ассоциации, они изначально делаются в расчёте на плановый срок эксплуатации здания. Положено дому простоять 50–60 лет, значит, и все его алюминиевые конструкции прослужат столько же. Поэтому капитальный ремонт не нужен.

Как пояснили в компании "Русал", алюминий всё чаще находит применение в самых различных строительных направлениях. Блочно-модульные дома, каркасно-тентовые конструкции, самонесущие структурные оболочки и другие новации, использование которых произвело настоящую революцию в довольно консервативной строительной отрасли, были бы немыслимы без использования данного металла. Сегодня по этим технологиям строятся стадионы и другие спортивные сооружения, административные здания, аэропорты, объекты транспортной инфраструктуры, в том числе станции метро.

Но тенденция последних лет — широкое проникновение алюминия в сферу жилищного строительства. Из него делают кабели, осветительные и климатические системы, перекрытия, кровлю, трубы и т.д. Но в первую очередь — окна. Уже сейчас около 15% алюминия в строительстве идёт на производство окон.

Алюминиевых окон негасимый свет

Нам всё больше нравятся тонкие рамные конструкции алюминиевых окон, их комфортность, пластичность. Они дают больше света, больше воздуха. В современных домах эти окна становятся частью системы Smart Home, а встроенные устройства искусственного затемнения, приточной вентиляции, климат-контроль, панорамные раздвижные системы или жалюзийные конструкции обеспечивают комфорт вне зависимости от погодных условий и площади остекления. Ремонтопригодность, герметичность и безопасность в обслуживании позволяют широко применять алюминиевые окна при возведении многоэтажных жилых, офисных и общественных зданий. В Москве их устанавливают на таких жилых комплексах, как "Квартал Береговой", "Кутузов Град", "Фили Сити", "Пушкино Лэнд", "Селигер Сити" и многих других, от премиальных до вполне демократичных.

Специалисты ожидают дальнейшего роста алюминиевого оконного сегмента. Они связывают это с развитием потребительской среды и, как следствие, стремлением к комфорту и качественной продукции.

Работа Богучанского алюминиевого завода. Фото © rusal.ru

Говоря об использовании алюминия в строительстве, нельзя не упомянуть экологичность производства российского "зелёного" алюминия с минимальным карбоновым следом и почти полный (95%) рециклинг этого металла. Для нынешних времён важно, что производство алюминия и изделий из него стопроцентно локализовано в России. Именно поэтому строительные компании всё чаще делают выбор в пользу "крылатого металла".

Авторы Евгений Кузнецов