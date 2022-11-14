Усиливается контроль за оплатой наличными: На что нужно обратить внимание, чтобы не возникло проблем Россияне стали чаще снимать деньги с банковских счетов, оплачивать покупки и производить расчёты по сделкам наличными. Как не потерять деньги и не получить проблемы с законом? 14 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

По данным Центробанка, объём наличных денег на руках у физических лиц, бизнеса и ИП по итогам сентября достиг 14,2 триллиона рублей. Это рекордное значение с начала ведения статистики в 2015 году. В такой ситуации многие стали рассчитываться не по карте, а наличными. При этом юристы и финансисты предупреждают: сейчас нужно усилить контроль за расчётами и продавцам, и покупателям.

Дело в том, что сейчас многие магазины стараются экономить кассовую ленту и не выдают чек. Как правило, покупателя спрашивают, нужна ли ему бумажная версия или нет. Многие автоматически отказываются. Однако в дальнейшем может возникнуть проблема с возвратом. Формально никакого следа платежа на руках у покупателя не остаётся. Возникает вопрос: а как доказать сам факт покупки?

— Отсутствие кассового чека или иного документа, подтверждающие факт оплаты, не является основанием для отказа в удовлетворении требований потребителя. Сделки с физлицами, факт передачи надо фиксировать распиской в простой письменной форме, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Геннадий Локтев.

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Первый риск оплаты наличными — это элементарная потеря денег, их кража (ведь с похищенной банковской карты украсть средства не так просто). Другой риск — это возможность получить в свои руки подделку. Особенно это может произойти при покупках на рынках, в местах стихийной торговли, где, в отличие от стационарных магазинов, часто не используются аппараты для проверки подлинности купюр. Об этом предупредил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Геннадий Локтев пояснил, что при совершении сделок наличными стоит проверять банкноты. Есть два варианта. Первый: воспользоваться услугой любого банка по проверке банкноты. Второй: зачислить деньги на счёт через банкомат, так становится понятна их подлинность. Если сделка крупная (купля-продажа недвижимости), можно воспользоваться банковской ячейкой. Данная услуга выгодна как продавцу, так и покупателю с точки зрения сохранности денег.

— Риски наличных расчётов между юридическими лицами или ИП в данном случае нас не интересуют, особенно учитывая действующие ограничения на подобные операции в 100 тыс. рублей на один договор. А вот что касается сделок с оплатой наличными с участием физических лиц, где подобные ограничения отсутствуют, то здесь рисков действительно хватает. Зачастую крупные суммы наличности несут и угрозы крупных ошибок в случае неправильного оформления документов или откровенного мошенничества, — рассказал аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

Если речь идёт о покупке за наличные с выплатой задатка, то очень важно убедиться в правильности составления соглашения о задатке и правильности составления расписки от продавца о получении средств. Кроме того, для покупателя чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы, во-первых, при передаче задатка присутствовало несколько свидетелей. Иначе может быть сложно доказать факт передачи в суде.

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Во-вторых, пояснил Алексей Фёдоров, покупателю, собственно, как и продавцу, необходимо ограничить размер задатка: не более 0,5–1,0% от суммы сделки. Иначе ненужная щедрость может стать первым шагом к дорогостоящей ошибке, если не повезло столкнуться с мошенником и фальшивыми купюрами.

— Далее и при сделке с задатком, и при сделке без задатка идёт этап передачи основной суммы наличных средств. Для обеих сторон — и покупателя, и продавца — в случае их добропорядочности наиболее выгодным вариантом является безопасная территория (банк, нотариус). В этом случае у обеих сторон есть гарантии правильного оформления сделки, подлинности купюр, свидетели и высокая степень защиты от ограбления, — добавил Алексей Фёдоров.

Понятно, что подобные меры предосторожности в случае небольших сделок за наличные могут казаться избыточными. Но по мере возрастания суммы их соблюдение становится всё более обязательным.

— Стоит также отметить, что при наличных операциях с недвижимостью стоимостью свыше трёх млн рублей, которые включают в себя куплю-продажу, аренду, залог и лизинг, согласно "антиотмывочному" закону (ФЗ-115), придётся подтвердить происхождение денег. Так что и к этому стоит тоже заранее подготовиться, — добавил Алексей Фёдоров.

Авторы Нина Важдаева