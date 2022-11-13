Строители России переходят на алюминиевую проводку 13 ноября, 10:50 ТАСС / Рюмин Александр

Строительная отрасль в России показывает высокий запрос на современные кабели и провода из алюминия. Продукция из лёгкого металла всё чаще вытесняют аналоги из меди при создании систем энергообеспечения объектов капитального строительства, заявили в Алюминиевой ассоциации.

Ведь цена на алюминиевый кабель при той же пропускной способности ниже медного на 40%, а вес меньше на 20–50%. Именно поэтому в "большой" энергетике уже сейчас 80% кабельной продукции — из алюминия.

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А вот строительство, видимо, из-за присущей ему консервативности до сих пор отставало. Хотя, по данным Алюминиевой ассоциации, алюминий позволяет на 50% сократить стоимость текущих проектов, на медь до сих пор приходилась большая часть проводки в строительстве.

Ничем, кроме предубеждений, объяснить это нельзя. В США уже 30 лет используют кабели из сплавов алюминия. В стране действует национальный стандарт, регламентирующий технологию прокладки и монтажа электропроводок из алюминиевых кабелей, на основе которого они массово производятся на различных предприятиях.

В России также создана соответствующая нормативная база, проведены все необходимые испытания, подтверждающие пожаробезопасность и технологичность алюминиевых кабелей. Оборудование для производства медного провода может быть быстро перенастроено на алюминий. Поэтому при некоторой поддержке со стороны государства алюминий может занять большую часть российского рынка кабельной продукции, что даст многомиллиардную экономию в масштабах всей страны.

Крупнейшие российские производители, такие как "Москабельмет", выпускают широкий спектр инновационной кабельной продукции с алюминием и алюминиевым сплавом. Например, кабель АсВВГ, созданный для жилищного строительства. В его производстве используются не устаревшие материалы образца 90-х годов, а высокотехнологичный сложный алюминиевый сплав, который давно и успешно применяется в США, Китае, странах Европы.

Несколько лет назад на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах "Русал" освоил производство поистине революционных сплавов восьмой серии, разработанных специально для электрификации зданий. Они созданы по результатам исследований по оценке свойств токопроводящих жил кабелей из сплавов алюминия, проведённых во ВНИИКП по техническому заданию алюминиевой компании совместно с учёными Национальной академии наук пожарной безопасности и ВНИИПО МЧС. Они показали высочайшую степень безопасности и надёжности этих изделий, равную медным аналогам при немалом ценовом выигрыше.

Сегодня в России для изготовления кабелей и проводов применяются два алюминиевых сплава именно этой новой серии — 8030 и 8176.

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Опыт их использования на построенных зданиях за последние годы выявил также дополнительные преимущества. Во-первых, алюминиевый кабель обладает увеличенной прочностью на растяжение, что фактически исключает "ползучесть". Во-вторых, он обеспечивает стабильность сопротивления в условиях высоких температур. В-третьих, эта продукция позволяет создать большее количество точек соприкосновения, обеспечивая надёжные соединения.

В результате ситуация меняется в пользу крылатого металла. Крупнейшие строительные компании России всё чаще делают сегодня выбор в пользу алюминиевой энергетики на своих объектах. Причём уже не только в Петербурге, Москве и столичной области, где алюминиевые провода в жилых комплексах уже давно никого не удивляют, но и в других регионах нашей страны.

Авторы Валерия Мишина