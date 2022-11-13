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13 ноября, 07:49

Актриса из фильма "Покровские ворота" попала в больницу в Москве

Звезда советского кино Марина Дюжева попала в больницу в Москве

<p>Марина Дюжева. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Марина Дюжева. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Звезда советского и российского кино Марина Дюжева госпитализирована с переломом. Как сообщает 5-tv.ru, 67-летняя актриса упала неудачно на улице и сломала руку.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у неё закрытый перелом со смещением. Дюжевой провели операцию и установили пластину. В настоящее время актрисе требуется восстановление.

Дюжева сыграла почти в 180 фильмах и сериалах, самыми запоминающимися её ролями стали работы в картинах "По семейным обстоятельствам", "Трактир на Пятницкой", "Фронт за линией фронта", "Государственная граница", "Покровские ворота".

Андрей Бражников

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