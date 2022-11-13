Женщина с сумкой: Что известно о теракте в центре Стамбула 13 ноября При взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула погибло шесть человек, более 80 ранено. Ответственность за теракт ещё никто не взял, но у силовиков уже есть первые версии и подозреваемые. 13 ноября, 18:48 Обложка © ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN

Теракт в Стамбуле 13 ноября

13 ноября около 16:10 (по другим данным — 16:20) по местному времени на главной туристической улице Стамбула Истикляль прогремел мощный взрыв. В этот момент там было многолюдно.

— На место происшествия выехали полицейские, медики и пожарные. Есть погибшие и раненые, — прокомментировал происходящее губернатор Стамбула Али Ерликая.

Видео © Telegram / SHOT

По уточнённым данным, которые привёл президент Турции Реджеп Эрдоган, погибло шесть человек и ещё 81 получил ранения различной степени тяжести, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Крупнейшее информационное агентство Турции Анадолу сообщило, что власти временно запретили распространять в СМИ какую-либо информацию о взрыве, в том числе вести телетрансляцию с места событий, — "чтобы не пугать людей". Подобные меры Верховный совет радио и телевидения Турции вводил и ранее после подобных инцидентов.

Российское посольство в Стамбуле на улице Истикляль взято под усиленную охрану. Генконсульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах пока нет. Через три часа после взрыва в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что из российских туристов при теракте в Стамбуле никто не пострадал, поскольку все отели по линии туроператора находятся на удалении от места взрыва.

Основная версия — теракт

По словам главы Турции Реджепа Эрдогана, взрыв в центре Стамбула можно назвать "нападением с бомбой". Однако он сделал небольшую оговорку, предоставив следствию установить точные обстоятельства случившегося.

— Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывают, что здесь "пахнет терактом", — подчеркнул Эрдоган.

Видео © Telegram / SHOT

В связи с трагедией местные власти отменили футбольный матч, который должен был состояться вечером 13 ноября между командами "Бешикташ" и "Антальяспор". По словам очевидцев, над центром Стамбула были замечены вертолёты.

По подозрению в причастности к теракту ищут женщину

По состоянию на 19:46 появилось фото подозреваемой. Это молодая женщина в чёрном хиджабе, куртке и юбке милитари. Отмечается, что она могла оставить сумку со взрывчаткой на туристической улице Истикляль, рассчитывая на большое количество жертв. Подозреваемая объявлена в розыск.

Фото © Telegram / SHOT

Изначально у силовиков была версия, что в деле могла быть замешана террористка-смертница. Однако ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. Некоторые журналисты за кадры теракта 13 ноября выдавали кадры взрыва в Стамбуле в декабре 2016 года.

В Стамбул направился министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, который на месте трагедии будет координировать работу следователей.

Взрыв произошёл за два дня до начала саммита G20 на Бали, в котором примет участие и Реджеп Эрдоган. Как заявил сам президент Турции, случившееся не повлияет на его решение присутствовать на саммите.

Видео © Telegram / SHOT

Это не первый подобный случай. В период с 2015 по 2017 год в Турции случилась серия терактов, ответственность за которые взяли на себя террористическая организация ИГИЛ* и курдские группировки, объявленные вне закона. В одном только Стамбуле в 2016 году было совершено как минимум три теракта, один из них — на улице Истикляль, где прогремел воскресный взрыв.

Тогда ответственность за него турецкие власти возложили на Рабочую партию Курдистана. Самым масштабный был теракт 10 декабря 2016 года в центре Стамбула в районе Бешикташ. Тогда, по официальным данным, погибли 44 человека (в том числе 36 полицейских) и ещё 166 человек получили ранения.

Видео © Telegram / SHOT

В настоящий момент информация о случившемся в Стамбуле постоянно обновляется.

* Организация признана террористической по решению Верховного суда.

Авторы Сергей Андреев