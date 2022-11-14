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Как живёт украинская нацистка Ольга Лекунова, пожелавшая смерти всем русским

Вернувшаяся на Украину после обмена пленными боевик теробороны ВСУ Ольга Лекунова призывает уничтожать русских. Чем она известна?

Опубликовано 14 ноября 2022, 17:38
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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Русофобия в эфире украинского ток-шоу

— Вы вернулись из плена, где пересекались и с дэнээровцами, и с российскими военными. Что вы после этого вообще думаете про Россию и русских? спросил Ольгу Лекунову ведущий украинского политического ток-шоу "Говорит великий Львов".

Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть. Эта Россия — какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем, отрезала гостья телепрограммы Ольга Лекунова.

— Остро, но справедливо! прокомментировал ведущий.

Ольгу Лекунову освободили из российского плена месяц назад, с тех пор она обивает пороги всех украинских СМИ и клевещет на русских. Поначалу её не замечали, но теперь о ней узнали все.

Ольга Лекунова в эфире "Говорит великий Львов". Видео © YouTube

Почему Лекунова выступает против Зеленского

Ольге Лекуновой 42 года. Она в разводе, вырастила дочь. Последние десять лет Ольга ярая русофобка. В соцсетях нацистки — множество антирусских высказываний и оскорблений в адрес России. Она активно поддерживала петицию о запрете на Украине концертов российских артистов. Её настольная литература — украинский нацистский бестселлер Rattenkönig, или "Армейский подход". Каждый год она ездила на военные сборы, где училась стрелять из оружия и оказывать первую медицинскую помощь. Ещё Лекунова любит публиковать картинки с кровью.

2019 год. Ольга Лекунова учится стрелять. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

2019 год. Ольга Лекунова учится стрелять. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Из гражданских увлечений — собаки бойцовой породы кане-корсо. Ольга Лекунова любит своего пса и часто выкладывает с ним фотографии. Также она фанатка харьковской панк-группы "Жадан и собаки", не пропускает их концерты и лично знакома с музыкантами. Судя по большому количеству фотографий с разными мужчинами в обнимку, Лекунова одинока.

  • Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
    Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
  • Ольга Лекунова с дочерью и участниками панк-группы "Жадан и собаки". Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
    Ольга Лекунова с дочерью и участниками панк-группы "Жадан и собаки". Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
  • Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
    Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
  • Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова
    Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Ольга Лекунова и её мужчины. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

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У Ольги Лекуновой есть политическая позиция. Она за Петра Порошенко и против Владимира Зеленского.

— Зеленский не может управлять страной, потому что не умён и не имеет способностей, это понятно любому, кто слушал его выступления без сценария, — репостила Лекунова.

У неё есть кумир, на которого она ориентируется, — это печально известная карательница Юлия Тайра Паевская.

Ольга Лекунова со своим псом породы кане-корсо. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Ольга Лекунова со своим псом породы кане-корсо. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

За год до начала СВО Ольга Лекунова искала работу и выкладывала в открытый доступ своё резюме. Высшего образования у неё нет. Она отучилась три семестра на повара в Мариупольском профессиональном лицее. Компетенцию указала лишь одну: "умение работать с компьютером". Она была диспетчером "Такси! Фортуна", телефонисткой интернет-магазина "Мобинет", менеджером заправки "Параллель", кладовщицей магазина одежды HL Company и администратором зала сети украинских дискаунтеров АТБ. Запросы по зарплате у Лекуновой скромные: 8 тысяч гривен (13 тысяч рублей) в месяц. Прописана она в квартире 81 дома 88 по улице Воинов-Освободителей в Мариуполе. Это старая панельная многоэтажка.

Здесь до СВО жила Ольга Лекунова

Как Лекунова попала в тероборону

В первые же дни специальной военной операции (СВО) Ольга Лекунова пошла в военкомат и записалась добровольцем в отряд территориальной обороны Мариуполя. Её вдохновил пример дочери.

— Дочь у меня военная, поэтому я не имела права сидеть дома, когда ребёнок рискует собой, гордо сообщает Ольга Лекунова. Как выяснил Лайф, это ложь.

21-летняя дочь Ольги Лекуновой тщательно скрывает настоящее имя. Она выглядит как неформал: с разноцветными волосами, слушает хеви-метал и близка с одной из своих подруг. Лекунова-младшая любит стихи украинской поэтессы Лины Костенко, состоит в антироссийских пабликах и регулярно играет в страйкбол. Неделю назад она поучаствовала как модель в гламурной фотосессии, которая проходила в торговом центре "Пассаж". Ни на каком фронте дочка Лекуновой явно не находится. Она действительно служила, но было это три года назад.

  • Свежая фотосессия дочери Ольги Лекуновой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242
    Свежая фотосессия дочери Ольги Лекуновой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242
  • Служба дочери Ольги Лекуновой в 2019 году. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242
    Служба дочери Ольги Лекуновой в 2019 году. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242
  • Дочь Ольги Лекуновой со своей близкой подругой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242
    Дочь Ольги Лекуновой со своей близкой подругой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242

Свежая фотосессия дочери Ольги Лекуновой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / killer_queen_242

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Самой Ольге Лекуновой тоже не пришлось участвовать в боях. Она служила поваром при мариупольском госпитале. Когда город освободили российские Вооружённые силы, Лекунова месяц пряталась в катакомбах металлургического комбината имени Ильича, после сдалась в плен, где провела около полугода. 17 октября она была обменена на российского военного и вернулась на Украину.

Сестра Лекуновой поддерживает Россию

Ещё до начала СВО Ольга Лекунова всерьёз поссорилась со своей 48-летней старшей сестрой Галиной. Родственница не имеет ничего общего с нацисткой. Галина Лекунова трудилась в ветеринарной клинике в Мариуполе и год назад публично объявила гражданский протест украинскому закону о полном запрете русского языка в сфере услуг. Лекунова-старшая не побоялась заявить, что предоставит 50-процентную скидку всем, кто захочет получить обслуживание на "великом и могучем". Ветеринара ожидаемо затравили:

Сестра нацистки, ветеринар Галина Лекунова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lekunova

Сестра нацистки, ветеринар Галина Лекунова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lekunova

— Мне угрожали поправить мою русскую челюсть, сжечь меня как "вату" в Одессе. Нашу клинику разгромили вандалы, оставив на стенах надписи "Смоешь кровью" и "Мы за тобой следим", — рассказала тогда журналистам Галина Лекунова. Ей пришлось переехать из Незалежной. Сейчас у неё всё хорошо. Недавно она вернулась с Сочинского ветеринарного фестиваля, где повышала квалификацию. Теперь Галина работает в Севастополе.

Русофобка Ольга Лекунова пользуется российскими социальными сетями. Вот её профиль.

Почему Ольга Лекунова стала русофобкой?

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин
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