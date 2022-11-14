Как живёт украинская нацистка Ольга Лекунова, пожелавшая смерти всем русским Вернувшаяся на Украину после обмена пленными боевик теробороны ВСУ Ольга Лекунова призывает уничтожать русских. Чем она известна? 37946 37946 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Русофобия в эфире украинского ток-шоу

— Вы вернулись из плена, где пересекались и с дэнээровцами, и с российскими военными. Что вы после этого вообще думаете про Россию и русских? — спросил Ольгу Лекунову ведущий украинского политического ток-шоу "Говорит великий Львов".

— Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть. Эта Россия — какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем, — отрезала гостья телепрограммы Ольга Лекунова.

— Остро, но справедливо! — прокомментировал ведущий.

Ольгу Лекунову освободили из российского плена месяц назад, с тех пор она обивает пороги всех украинских СМИ и клевещет на русских. Поначалу её не замечали, но теперь о ней узнали все.

Ольга Лекунова в эфире "Говорит великий Львов". Видео © YouTube

Почему Лекунова выступает против Зеленского

Ольге Лекуновой 42 года. Она в разводе, вырастила дочь. Последние десять лет Ольга ярая русофобка. В соцсетях нацистки — множество антирусских высказываний и оскорблений в адрес России. Она активно поддерживала петицию о запрете на Украине концертов российских артистов. Её настольная литература — украинский нацистский бестселлер Rattenkönig, или "Армейский подход". Каждый год она ездила на военные сборы, где училась стрелять из оружия и оказывать первую медицинскую помощь. Ещё Лекунова любит публиковать картинки с кровью.

2019 год. Ольга Лекунова учится стрелять. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

Из гражданских увлечений — собаки бойцовой породы кане-корсо. Ольга Лекунова любит своего пса и часто выкладывает с ним фотографии. Также она фанатка харьковской панк-группы "Жадан и собаки", не пропускает их концерты и лично знакома с музыкантами. Судя по большому количеству фотографий с разными мужчинами в обнимку, Лекунова одинока.









У Ольги Лекуновой есть политическая позиция. Она за Петра Порошенко и против Владимира Зеленского.

— Зеленский не может управлять страной, потому что не умён и не имеет способностей, это понятно любому, кто слушал его выступления без сценария, — репостила Лекунова.

У неё есть кумир, на которого она ориентируется, — это печально известная карательница Юлия Тайра Паевская.

Ольга Лекунова со своим псом породы кане-корсо. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ольга Лекунова

За год до начала СВО Ольга Лекунова искала работу и выкладывала в открытый доступ своё резюме. Высшего образования у неё нет. Она отучилась три семестра на повара в Мариупольском профессиональном лицее. Компетенцию указала лишь одну: "умение работать с компьютером". Она была диспетчером "Такси! Фортуна", телефонисткой интернет-магазина "Мобинет", менеджером заправки "Параллель", кладовщицей магазина одежды HL Company и администратором зала сети украинских дискаунтеров АТБ. Запросы по зарплате у Лекуновой скромные: 8 тысяч гривен (13 тысяч рублей) в месяц. Прописана она в квартире 81 дома 88 по улице Воинов-Освободителей в Мариуполе. Это старая панельная многоэтажка.

Как Лекунова попала в тероборону

В первые же дни специальной военной операции (СВО) Ольга Лекунова пошла в военкомат и записалась добровольцем в отряд территориальной обороны Мариуполя. Её вдохновил пример дочери.

— Дочь у меня военная, поэтому я не имела права сидеть дома, когда ребёнок рискует собой, — гордо сообщает Ольга Лекунова. Как выяснил Лайф, это ложь.

21-летняя дочь Ольги Лекуновой тщательно скрывает настоящее имя. Она выглядит как неформал: с разноцветными волосами, слушает хеви-метал и близка с одной из своих подруг. Лекунова-младшая любит стихи украинской поэтессы Лины Костенко, состоит в антироссийских пабликах и регулярно играет в страйкбол. Неделю назад она поучаствовала как модель в гламурной фотосессии, которая проходила в торговом центре "Пассаж". Ни на каком фронте дочка Лекуновой явно не находится. Она действительно служила, но было это три года назад.







Самой Ольге Лекуновой тоже не пришлось участвовать в боях. Она служила поваром при мариупольском госпитале. Когда город освободили российские Вооружённые силы, Лекунова месяц пряталась в катакомбах металлургического комбината имени Ильича, после сдалась в плен, где провела около полугода. 17 октября она была обменена на российского военного и вернулась на Украину.

Сестра Лекуновой поддерживает Россию

Ещё до начала СВО Ольга Лекунова всерьёз поссорилась со своей 48-летней старшей сестрой Галиной. Родственница не имеет ничего общего с нацисткой. Галина Лекунова трудилась в ветеринарной клинике в Мариуполе и год назад публично объявила гражданский протест украинскому закону о полном запрете русского языка в сфере услуг. Лекунова-старшая не побоялась заявить, что предоставит 50-процентную скидку всем, кто захочет получить обслуживание на "великом и могучем". Ветеринара ожидаемо затравили:

Сестра нацистки, ветеринар Галина Лекунова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lekunova

— Мне угрожали поправить мою русскую челюсть, сжечь меня как "вату" в Одессе. Нашу клинику разгромили вандалы, оставив на стенах надписи "Смоешь кровью" и "Мы за тобой следим", — рассказала тогда журналистам Галина Лекунова. Ей пришлось переехать из Незалежной. Сейчас у неё всё хорошо. Недавно она вернулась с Сочинского ветеринарного фестиваля, где повышала квалификацию. Теперь Галина работает в Севастополе.

Русофобка Ольга Лекунова пользуется российскими социальными сетями. Вот её профиль.

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Авторы Егор Пережогин