В США заявили о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Генерал-лейтенант США в отставке Келлог: Вашингтон не хочет победы Украины
На сегодняшний день Вашингтон не заинтересован в победе Украины в конфликте с Россией, иначе американская сторона уже давно бы поставила Киеву подходящее вооружение. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант США в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
"Если бы мы хотели, чтобы [украинцы] победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки [систем ПВО] NASAMS, мы очень медленно поставляем им [РСЗО] HIMARS", — заявил Келлог в эфире Fox Business.
Отставной военный также назвал "очень умным ходом" решение российского командования перебросить войска на левый берег реки Днепр. Тем самым, как подчеркнул Келлог, россияне оставили между собой и противником крупную преграду. При этом разрушение Антоновского моста создало серьёзное препятствие для украинских войск, добавил эксперт.
Ранее Лайф сообщал, что в Конгрессе США призвали резко сменить политику в отношении Украины. По словам республиканца Томаса Мэсси, американская сторона должна инициировать расследование против Киева.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine