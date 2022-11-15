В США заявили о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины

На сегодняшний день Вашингтон не заинтересован в победе Украины в конфликте с Россией, иначе американская сторона уже давно бы поставила Киеву подходящее вооружение. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант США в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

"Если бы мы хотели, чтобы [украинцы] победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки [систем ПВО] NASAMS, мы очень медленно поставляем им [РСЗО] HIMARS", — заявил Келлог в эфире Fox Business.

Отставной военный также назвал "очень умным ходом" решение российского командования перебросить войска на левый берег реки Днепр. Тем самым, как подчеркнул Келлог, россияне оставили между собой и противником крупную преграду. При этом разрушение Антоновского моста создало серьёзное препятствие для украинских войск, добавил эксперт.