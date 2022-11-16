В Финляндии допускают закрытие воздушного пространства Украины
Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о возможности закрытия воздушного пространства Украины
Власти Финляндии рассматривают возможность закрытия воздушного пространства Украины после ЧП с падением ракеты в Польше. Об этом заявил на брифинге в среду глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. Среди возможных версий он назвал "преднамеренный удар России, шальной снаряд", или "иное происхождение ракеты". Хаависто отметил, что окончательное решение будет принято только после консультаций с польской стороной, которая должна предоставить информацию об инциденте.
"Безусловно, закрытие воздушного пространства будет обсуждаться. Сейчас рассматриваются различные варианты того, как защитить Украину", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что две ракеты упали на территорию приграничного с Украиной посёлка Пшеводув в Люблянском районе вечером 15 ноября. Погибли два человека. Первые громкие заявления о том, что это были снаряды из России, вскоре сменились другими. В Пентагоне на основании предварительной информации не смогли подтвердить утверждения о том, что ракеты российские. А Минобороны РФ назвало провокацией заявления о такой принадлежности снарядов.
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