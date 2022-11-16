В Финляндии допускают закрытие воздушного пространства Украины

Власти Финляндии рассматривают возможность закрытия воздушного пространства Украины после ЧП с падением ракеты в Польше. Об этом заявил на брифинге в среду глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. Среди возможных версий он назвал "преднамеренный удар России, шальной снаряд", или "иное происхождение ракеты". Хаависто отметил, что окончательное решение будет принято только после консультаций с польской стороной, которая должна предоставить информацию об инциденте.

"Безусловно, закрытие воздушного пространства будет обсуждаться. Сейчас рассматриваются различные варианты того, как защитить Украину", — приводит его слова РИА "Новости".