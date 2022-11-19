В круге света: Назван главный внешний признак кротовой норы в космосе Оказывается, очень многие уже известные объекты в космосе поразительно похожи на люки, через которые открывается короткий путь в другие галактики или даже в другие Вселенные. 19 ноября, 01:40 Обложка © Flickr / Ars Electronica

Что такое чёрная дыра

Пространство-время, как мы теперь понимаем благодаря Эйнштейну, это как невидимая ткань, в которую вшито всё, что мы видим, вместе с нами. И всё, что вшито (а именно, любая масса), эту ткань деформирует, скручивает. Это и есть гравитация. И яблоко Ньютона, и самого Ньютона, и Международную космическую станцию всё время словно утягивает в воронку, которую образовала в пространстве-времени масса планеты Земля. Мы находимся в искривлённом пространстве-времени. И на самом деле даже трудно сказать, где же это пространство-время является "нормальным", "ровным", нетронутым: совершенно очевидно, что кривизна идёт не только внутри какой-то звёздной системы, звёзды, в свою очередь, тоже подчиняются тяготению центра галактики.

Фрагмент видео © Giphy / gustavo

А чем массивнее объект, тем сильнее искривление. И тем медленнее идёт около него время. По примерным представлениям физиков, земное ядро на пару лет моложе поверхности, то есть там сейчас 2020 год.

Чёрная дыра звёздной массы — это бывшее ядро очень-очень тяжеловесной звезды в десятки Солнц. Звезда состарилась, топливо для термоядерной реакции иссякло, внешняя мантия сбрасывается и устраивает невероятную вспышку (взрыв сверхновой, который, на самом деле, для понимания впору называть взрывом "сверхстарой"), а ядро схлопывается до такой степени, что даже свет (безмассивные фотоны!) не в силах вырваться. Бывают и сверхмассивные чёрные дыры, именно они, по мнению астрофизиков, находятся в центре спиральных галактик, включая наш Млечный путь.

Что такое кротовая нора и как в неё попасть

Что внутри чёрной дыры, пока можно только гадать. Теоретически выходит, что там время полностью останавливается. А "воронка" в пространстве становится уже не "воронкой»", а тоннелем, ведущим неизвестно куда. Отсюда и гипотеза о том, что любая чёрная дыра — потенциальный вход в червоточину.

Но дело в том, что мы просто так туда при всём желании не попадём. Во-первых, наш корабль вместе с нами по мере приближения к горизонту событий (условной "поверхности" чёрной дыры) будет вытягивать и, в конце концов, просто разорвёт. А из-за гравитационного замедления времени может быть так, что на Земле, допустим, столетия уже миновали, про нас потомки уже и в школе не проходят, а нас там всё продолжает и продолжает тягомотно разрывать, в этом космическом слоу-моушн.

А во-вторых, даже если бы мы и могли долететь в целости до гипотетического входа в кротовую нору, то как только мы входа коснёмся, его не станет. Поэтому с одной гравитацией чёрной дыры это получается непроходимая кротовая нора. А вот чтобы она стала проходимой, чтобы вход был стабилен, к гравитации надо добавить вторую, зеркально противоположную таинственную силу, которая всё быстрее и быстрее расширяет Вселенную и которая, судя по всему, и устроила Большой взрыв: антигравитацию. Именно таким свойством, видимо, обладает тёмная энергия, составляющая сейчас процентов 70-75 всей Вселенной. Для справки: ещё примерно 22% — это тёмная материя, то есть невидимая невероятная масса, и оставшиеся жалкие 4% — это, собственно, мириады разбегающихся галактик, а в них — звёзды, планеты, ну и наш собственный камешек в небе, на котором возник и осознал своё ничтожество некий "человейник".

Так вот, есть мнение, что если бы чёрную дыру можно было окружить кольцом такой тёмной энергии, то при сочетании гравитации с антигравитацией посередине бы действительно открылась бездна, в которую можно при желании проникнуть без жертв и повреждений. Значит, кротовая нора — это чёрная дыра в круге антигравитации. Теория этого не запрещает, то есть неизвестно на сегодняшний день ничего такого, что бы категорически делало это невозможным. А тогда надо полагать, что так может быть.

Кротовая нора вручную

Учёные задались вопросом, как это по идее должно выглядеть, то есть как можно было засечь на отснятых телескопом изображениях долгожданную дверь в другой мир. И они считают, что антигравитационное кольцо должно будет создать мощнейшее магнитное поле. Исследователи решили сравнительно примитивным способом воспроизвести этот эффект: намагнитили кольцо, заполненное жидкостью, и принялись смотреть, что около этого кольца происходит. А происходить стало то, что кольцо начинало светиться, пролетающие рядом частицы создавали вокруг себя магнитные поля, и под их действием свет приобретал определённые характеристики, которые можно измерить: волны света начинали колебаться определённым образом (это называется поляризацией света).

Фрагмент видео © Giphy / iamswitch

И удивительный вывод этого эксперимента заключается в том, что это свечение оказалось поразительно похоже на то самое, которое мы, собственно говоря, и наблюдаем вокруг многих и многих известных на сегодняшний день чёрных дыр. Мы привыкли считать, что это просто свечение вещества, которое утягивается в чёрную дыру и носится вокруг неё с адскими скоростями. А теперь получается, что не факт, что это может оказаться свечением вещества, намагниченного антигравитацией. А значит, опознавательным знаком, обозначающим вход в межгалактическое (а может, и соединяющее целые Вселенные) метро.

Авторы Адель Романенкова