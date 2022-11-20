Как гаишники и судебные приставы ловят должников за рулём Многие водители заметили, что на постах ГИБДД стали появляться микроавтобусы с камерами, направленными на автопоток, — теперь так мониторят должников. 20 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в конце года традиционно активизирует свою работу по взысканию долгов путём взаимодействия с сотрудниками ГИБДД. За много лет система отработана до автоматизма: инспектор ГИБДД останавливает транспортное средство, сообщает, что проводится рейд, — и тут же подключается участвующий в рейде судебный пристав-исполнитель, который проверяет, не числится ли водитель в базе должников. Эти мероприятия совершенно законные.

Согласно закону , при долге свыше 10 000 рублей водителя могут отстранить от управления транспортным средством. Исключение из этого правила — просроченные штрафы ГИБДД, которыми занимается ФССП, тут лишиться водительских прав можно вне зависимости от суммы долга.

Технически у пойманного водителя-должника само водительское удостоверение на месте никто изымать не будет, но данные о приостановке его действия внесут в базу данных, а на руки дадут копию соответствующего протокола. Юридически после этого управлять автомашиной нельзя, но если кто-то решит попробовать, то в случае остановки водителя с недействующими правами инспектор ГИБДД составит документ о привлечении нарушителя к ответственности по статье 17.17 КоАП РФ, что грозит исправительными работами или лишением водительских прав ещё на год. При вторичной остановке водителя, чьи права на управление транспортом числятся в базе как приостановленные, нарушителю грозит штраф 30 000 рублей, или арест на 15 суток, или от 100 до 200 часов общественных работ.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— В отличие от судьи, судебный пристав лишить водителя права управления транспортным средством не может, но это ему и не надо, достаточно того, что в полномочиях пристава запретить водителю садиться за руль до выполнения требований по погашению долга, — пояснила адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. Помимо этого она обратила внимание, что запрет подобного рода не может быть установлен для тех, кто без водительских прав не сможет исполнять свои трудовые обязанности, либо пользуется транспортом в связи с инвалидностью, либо содержит инвалида I или II группы.

Когда машину вообще заберут

Некоторые граждане считают, что, мол, лишить права управлять транспортом могут лишь при неуплате алиментов. Но закон "Об исполнительном производстве" говорит о другом: пристав вправе отстранить от управления транспортным средством и при просроченной кредитной задолженности, и при долгах за коммунальные услуги, и при неуплате налогов или административных штрафов.

— Сейчас в случае неуплаты алиментов приставы либо накладывают арест на транспортное средство должника, либо, если долг свыше 20 000 рублей, а ответчик избегает выплат, могут забрать машину для её реализации, — рассказала юрист-правозащитник Надежда Анфимова. — Второй вариант применяется крайне редко, а вот арест — регулярно. При этом обычно арестованный автомобиль оставляют на ответственное хранение самому водителю-должнику, ведь цель приставов не его машина, а погашение долга, и в данном случае арест — это законный инструмент давления.

Инструкция для водителя-должника

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Первое. Если вас остановили и сообщили, что проводится рейд, то инспекторы ГИБДД и сотрудники ФССП обязаны представляться и по требованию предъявлять свои служебные удостоверения. Кроме того, если сотрудник ФССП объявляет, что к вам могут быть применены меры административного характера, стоит потребовать ознакомления с материалами производства. Пристав должен дать такую возможность либо в бумажном виде, либо посредством доступа к прочтению документов через онлайн-сервисы. На этом этапе следует очень внимательно сверить данные, указанные в документах о взыскании, — возможно, они выписаны на другое лицо.

Второе. Если вы не в розыске и постановления о возбуждении исполнительного производства не получали, то, скорее всего, приставы вручат соответствующий документ и квитанцию на уплату долга в течение пяти дней, после чего вам будет разрешено продолжить движение. А вот если требования приставов носят повторный характер, то на машину могут наложить арест. Чтобы провести это мероприятие, сотрудники ФССП обязаны привлечь понятых, составить акт и вынести постановление. После чего, скорее всего, арестованный автомобиль передадут вам под роспись на ответственное хранение.

Третье. Если есть длительный долг свыше 10 000 рублей либо имеется неоднократная задолженность по уплате штрафов за нарушения Правил дорожного движения, то по постановлению пристава уже сотрудник ГИБДД может отстранить вас от управления транспортным средством. Все действия произойдут тут же, на месте, и тогда придётся либо забирать свой автомобиль на эвакуаторе, либо просить сесть за руль кого-то из знакомых.

Вернуть право управлять транспортным средством, а также обжаловать его арест можно у старшего пристава или через суд. Либо исполнив требования пристава. После этого надо будет предоставить приставу соответствующие документы, на основании которых он обязан вынести новое постанов­ление, снимающее ограничение не позднее следующего дня. Этот документ лучше само­стоятельно предо­ставить в ГИБДД, чтобы в базе данных сняли пометки с водительского удостоверения.

Авторы Максим Греков