Украинский морской дрон атаковал нефтегавань в Новороссийске

Взрыв в районе нефтегавани был зафиксирован ночью 18 ноября, сообщает Mash. На месте атаки обнаружены обломки надводного украинского беспилотника. По предварительным данным, это тот же аппарат, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.