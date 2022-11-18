Украинский морской дрон атаковал нефтегавань в Новороссийске
Mash: Морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске
Взрыв в районе нефтегавани был зафиксирован ночью 18 ноября, сообщает Mash. На месте атаки обнаружены обломки надводного украинского беспилотника. По предварительным данным, это тот же аппарат, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября.
По словам специалистов, обследовавших нефтегавань, полученные повреждения минимальны и на работоспособность систем не влияют.
Нефтегавань "Шесхарис", построенная на берегу Цемесской бухты Чёрного моря в 1964 году, является конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть", идущих от месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана.
Напомним, что 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов