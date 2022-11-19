Беги, Ксюша, беги: Почему блондинка опять в шоколаде, а не под следствием Журналист Пётр Акопов — о том, почему Ксения Собчак кинула своих сотрудников и что такое "свободная редакция в России". 19 ноября, 15:14 Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Ксения Собчак вернулась в Россию так же стремительно, как и покинула её, — не прошло и двух недель, как через Белоруссию она убежала в Литву. А ещё через десять дней она опубликовала в своём телеграм-канале с 1,3 миллиона подписчиков извинения перед главой "Ростеха", с которым встречалась накануне:

"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения".

О коллегах Собчак тоже написала: стали фигурантами дела о вымогательстве, искренне сожалеют о произошедшем, их судьбу решит суд, но она верит, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Да, и "политического контекста тут нет".

Зачем же тогда "блондинка в шоколаде" убегала из страны 26 октября — сразу же после ареста её коммерческого директора Кирилла Суханова (и ещё одного коллеги, админа телеграм-канала "Тушите свет" Ариана Романовского)? Зачем использовала израильский паспорт, получение которого отрицала? Зачем писала, что Суханову "пытаются приписать вымогательство":

"У кого? Зачем? Какой ещё "Ростех"? При чём тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всём быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать".

То есть 26 октября это были "чушь", "гонения на свободу" и "при чём тут Чемезов?", а 17 ноября и политики нет, и "серьёзные обвинения", и извинения. Покаялась и признала? Или просто опять вышла сухой из воды, как и в недавней аварии со смертельным исходом в Сочи, где приговор получил водитель?

Конечно, второе: Собчак не тонет. Лжёт как дышит — не только о паспорте, но и о том, что "Тушите свет" ей не принадлежит. Знала ли Собчак, что её сотрудники вымогают 11 миллионов рублей за "блок на публикации" (то есть неупоминание) в течение года о Чемезове? Может быть, и не знала об этом конкретном случае (теоретически такое самоуправство её подчинённых вполне возможно, хотя и маловероятно), но, несомненно, знала о самом существовании такого вида "заработка". Потому что её телеграм-канал, как и многие другие, зарабатывает в том числе и таким, совершенно бандитским способом. Публикуя или не публикуя компромат (реальный или мнимый — тут не самое главное) на различных знаменитостей.

Доказать это крайне сложно, но в последнее время силовики занялись телеграм-вымогателями, и некоторые из них уже сидят в СИЗО. Причём не всегда сидят заказчики: есть и исполнители, и даже авторы, которые, в принципе, могли не иметь никакого отношения к вымогательству. Но чтобы победить вымогательство в "Телеграме" (как и в СМИ в целом), нужно в первую очередь привлекать организаторов и заказчиков. Тех, кто прикрывается свободой слова, громким именем, связями и скандальностью. Конечно, их привлечь гораздо сложнее, но времена меняются, меняется и "элита", и отношение к её самопровозглашённым "принцам и принцессам".

Именно поэтому Собчак и сбежала из страны: потому что поняла, что если начнут копать дела её "коллег" (на самом деле — подчинённых), то в шкафах найдут множество скелетов и запихнуть их обратно у неё теперь может и не получиться. А почему вернулась?

Получила заверения, что её не тронут, хотя, судя по всему, никто и не собирался её арестовывать, просто привлекли бы (для начала) как свидетеля. Сейчас она наверняка рассчитывает на то, что этим всё и ограничится: арестованные возьмут вину на себя, получат небольшой срок, а она продолжит свой прибыльный бизнес под видом "последнего честного СМИ". Но никто не делает для дискредитации свободы слова больше, чем подобные рэкетиры, — и для того, чтобы одолеть вымогательство от псевдожурналистики, нужно бить по рукам хозяевам и заказчикам, а не только их сотрудникам и порученцам. И, судя по скорости изменений в нашей стране и обществе, это время не за горами — справедливость всё равно восторжествует.

Авторы Пётр Акопов