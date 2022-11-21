Доставка в ресторанах "Вкусно — и точка" заработает с 29 ноября, но не везде

Компания "Вкусно — и точка" с 29 ноября запускает доставку в нескольких городах России. Об этом сказано в сообщении пресс-службы.

"Компания "Вкусно — и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах — 29 ноября", — говорится в записи.

В этот день доставку запустят в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери. В Москве и Санкт-Петербурге сервис станет доступен до конца года, а во всех регионах присутствия сети — до конца зимы.

Изначально доставку можно будет оформить в приложениях "Яндекс.Еда" и Delivery Club, однако в дальнейшем "Вкусно — и точка" планирует подключать и других партнёров, в том числе региональных, указали в компании.