Доставка в ресторанах "Вкусно — и точка" заработает с 29 ноября, но не везде
"Вкусно — и точка" с 29 ноября запускает доставку в шести городах России
Компания "Вкусно — и точка" с 29 ноября запускает доставку в нескольких городах России. Об этом сказано в сообщении пресс-службы.
"Компания "Вкусно — и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах — 29 ноября", — говорится в записи.
В этот день доставку запустят в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери. В Москве и Санкт-Петербурге сервис станет доступен до конца года, а во всех регионах присутствия сети — до конца зимы.
Изначально доставку можно будет оформить в приложениях "Яндекс.Еда" и Delivery Club, однако в дальнейшем "Вкусно — и точка" планирует подключать и других партнёров, в том числе региональных, указали в компании.
Ранее Лайф рассказывал, что рестораны "Макдоналдс" в Белоруссии откроются под брендом "Вкусно — и точка" 22 ноября. О точном времени открытия точек в этот день белорусов проинформируют дополнительно.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков