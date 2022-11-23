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Суперцены в "чёрную пятницу": Скидки на смартфоны достигли 13 000 рублей, но скоро закончатся

23 ноября, 14:13
<p>Фото © Infinix</p>

Фото © Infinix

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В разгаре главная распродажа года — "чёрная пятница". Компания Infinix приготовила серьёзные скидки для своих пользователей. Так, с 15 по 30 ноября можно купить смартфоны Infinix с выгодой до 13 000 рублей. Предложение на рынке уникальное. Купить гаджеты по специальным ценам можно в основных ретейл-сетях и маркетплейсах.

Фото © Infinix

Фото © Infinix

Самые приятные новости ждут фанатов смартфонов Infinix высокопроизводительной линейки NOTE. Она отличается надёжностью, а также высокими техническими характеристиками и привлекательным дизайном. Один из флагманов этой линейки — Infinix NOTE 12 VIP с быстрой зарядкой 120 Вт, частотой обновления экрана 120 Гц и камерой 108 Мп — сейчас можно купить всего за 19 990 вместо 32 990 рублей. Это уникальный шанс для тех, кто мечтал о сверхмощном производительном смартфоне, который заряжается всего за 17 минут.

Фото © Infinix

Фото © Infinix

Ещё одна популярная модель — Infinix NOTE 12 2023 (G99) с новейшим высокопроизводительным процессором Helio G99. Её можно купить всего за 12 990 рублей. Обычная цена такого смартфона — 19 990 рублей. Пользователям понравится стильный дизайн, яркий AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и встроенная память на 8 Гб с возможностью расширения до 13 Гб для уверенной работы под высокими нагрузками. У смартфона хорошая автономность благодаря аккумулятору на 5000 мАч и быстрой зарядке. Она позволяет полностью заполнить батарею с 0 до 100% за 90 минут. В NOTE 12 2023 (G99) есть камера на 50 Мп для хороших снимков и 128 Гб встроенной памяти для их хранения. Если же нужна профессиональная камера, то можно выбрать NOTE 12 PRO. Внешний вид и технические характеристики у него идентичны предыдущей модели. При этом PRO-версия предлагает камеру на 108 Мп и более объёмную встроенную память — на 256 Гб. Цена остаётся тоже весьма привлекательной — 16 990 вместо привычных 24 990 рублей.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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