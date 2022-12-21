Секс-скандал в палате: Почему пластического хирурга Вардана Хачатряна обвинили в домогательствах Хирург Вардан Хачатрян имеет репутацию "звёздного доктора". Недавно сразу несколько пациенток обвинили его в домогательствах. Врач всё отрицает и считает скандал заказным. На чьей стороне правда? 21 декабря, 15:23 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Plastic Surgeonlife, © Freepik / gpointstudio

В чём пациентки обвиняют Хачатряна

— Он прижал меня к стенке, зажал горло рукой, а другой залез в трусы. Я очнуться не успела, как он стянул штаны с меня, — утверждает одна из бывших пациенток звёздного хирурга.

В октябре пациентки обвинили известного в узких кругах пластического хирурга, 41-летнего Вардана Хачатряна в многочисленных домогательствах. Якобы доктор приставал во время операций. Девушки делились подробностями, как хирург, пользуясь их состоянием после наркоза, якобы их насиловал.

Хачатрян уже успел отреагировать на обвинения в домогательствах, утверждая, что подвергся интернет-травле со стороны бывших пациенток. По его словам, все девушки нормально общались с ним после операций, а теперь внезапно говорят о каких-то случаях насилия. Пока силовики Москвы проводят проверку, команда интернет-проекта "Изнанка" выслушала доводы обеих сторон.

Как разгорался скандал вокруг пластического хирурга

Впервые информацию о том, что доктор Вардан Хачатрян домогается своих пациенток, распространила ещё в 2019 году малоизвестная блогерша OMG, MIKA!, которая была недовольна проведённым лечением. Однако массово жаловаться пациентки начали только в этом году.

Скандал начался в инстаграме экс-супруги футболиста Павла Мамаева — Аланы Мамаевой, которая впервые и подняла эту тему. Мамаева и Хачатрян знакомы — Алана в последнее время продвигает тему пластической хирургии и брала у него интервью, на которое врач пришёл со своей женой Жанной. По словам Аланы, она увидела сториз доктора, в которых он рассказал, как развёлся с Жанной и забрал у неё детей, поскольку она якобы наркоманка. Она негативно высказалась о Хачатряне в соцсетях, после чего ей якобы стали приходить сотни подробных сообщений о другой стороне жизни хирурга.

— Он меня взял, снял с кровати. Поднял, прижал меня к стенке… Ну и сделал своё дело по-быстренькому. Потом пошёл в ванную и просто меня помыл. А я на самом деле стоять не могла, — так описывала якобы поведение доктора пациентка Екатерина Рогочая, которая постоянно проживает во Франции. По словам Рогочаи, доктор выдал произошедшее за посленаркозный сон.

Поскольку сообщений было много, Мамаева предложила наказать Хачатряна по закону. На призыв откликнулись две девушки — Ольга Якубович и Александра Потапова.

Заявление в правоохранительные органы от пациентки Хачатряна. Фото © LIFE

Девушки отнесли заявление в Тверскую прокуратуру, откуда его передали по подследственности в местное подразделение Следственного комитета. По данным Лайфа, началась доследственная проверка. Если сведения, озвученные девушками, подтвердятся, Хачатряну грозит уголовное дело по статье 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера".

Интересно, что события, о которых говорили девушки, случились в 2017–2018 годах. С тех пор они не только сами посещали Хачатряна для процедур и операций, но и рекомендовали его своим знакомым.

Какую позицию в скандале занимает пластический хирург

Хирург уверен, что всё происходящее — это придуманная конкурентами и спланированная акция, за которой стоит Алана Мамаева: — Она развелась с мужем в том году, осталась без средств. Думаю, тут и надо искать корни причин её действий.

Также Хачатрян считает, что он и сам неплохо выглядит, поэтому девушки могут фантазировать об интиме с ним. Известная блогерша и адвокат Екатерина Гордон похожим образом высказалась в поддержку Хачатряна: — Истории жертв кажутся невероятными и взятыми из книг фантастического жанра... Воспоминания жертв носят художественный вымысел эротического содержания.

У доктора есть ещё один аргумент — в клинике он всегда работает с помощниками и редко остаётся с пациентами один на один. К тому же во всех палатах стоят видеокамеры, поэтому даже чисто технически он якобы не мог приставать к пациенткам.

Что известно о Хачатряне

Хачатрян — выходец из Краснодара, где он отучился и начал врачебную практику. Прославился так называемой практикой бесшовной хирургии: якобы его швы не видны. Скорее всего, настоящая причина его успеха — медийная активность. Он очень много вкладывает в личный пиар. Например, его называют братом известного комика Михаила Галустяна. К нему ходят многие медийные люди — блогеры, артисты.

Согласно бизнес-реестрам Хачатрян зарабатывал через ИП, который закрыл в 2021 году. В этом же году он открыл ООО "В-Эстет", руководить которым поставил своего отца — Хачатряна Роберта Папиновича, хотя сам же в интервью Мамаевой говорил, что его отец — обычный водитель.

На своём личном сайте Хачатрян указывает своим местом работы "Клинику ОАО Медицина" по адресу 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10. Однако на самом сайте клиники его фамилия среди пластических хирургов никак не указана.



Верите ли вы в то, что пластический хирург приставал к пациенткам? 0 Вполне мог воспользоваться их беспомощным состоянием Нет, иначе об этом бы стало известно раньше Он чтит клятву Гиппократа, поэтому не мог так поступить В этой сфере большие деньги и мощная конкуренция. Это подстроили враги

Авторы Станислав Сенькин