МегаФон поможет сформировать новый туристический кластер "Валла-Тунтури" в Мурманской области 22 ноября, 13:48 Фото © Shutterstock

Аналитика МегаФона легла в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых решений "Цифровой туризм" и "Аналитика городской среды", правительство региона решило создать новый туристический кластер и проект по модернизации дорог.

В изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой помог сервис оценки ключевых показателей развития региона "Аналитика городской среды". На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города. Это помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

— Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки, — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. Она отметила, что компания реализует такие проекты с 2020 года и их уже несколько десятков в портфеле МегаФона. Аналитические сервисы компании полностью соответствуют закону о защите персональных данных. Они работают только с агрегированными сведениями и входят в реестр российского ПО.

С помощью сервиса "Цифровой туризм" регион оценил туристические потоки, составил обезличенный портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявил наиболее популярные локации.

— На основе больших данных мы смогли составить целевой портрет нашего туриста и постоянно его актуализировать. Например, в этом году почти 60% потока — это путешественники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Карелии и Краснодарского края. Причём четверть из них в возрасте 25–34 лет, — рассказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Благодаря полученным данным было принято решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла-Тунтури". Здесь будет создана комфортная туристическая инфраструктура, которая сделает природный парк привлекательным местом для туристов со всего мира.

По словам Андрея Чибиса, Мурманская область традиционно считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов, кроме того, сейчас в регионе активно развиваются арктический и горный туризм, спортивная рыбалка, пешие и велосипедные походы. "По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Также, зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а ещё упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников, — отметил он.

Авторы Валерия Мишина