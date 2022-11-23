В Зеленограде установили памятную доску разработчику космической микроэлектроники Серёгину 23 ноября, 13:38 Мемориальная доска Серёгину Владимиру Степановичу. Фото © Студия Согоян / Надежда Геращенко

Мемориальная доска разработчику космической микроэлектроники, советскому и российскому учёному Владимиру Серёгину установлена на здании завода "Компонент" — одного из крупнейших в России предприятий в сфере оборонно-промышленного и космического комплексов, расположенного в московском округе Зеленоград. Об этом говорится в совместном пресс-релизе студии скульпторов Согоян и администрации НПО "Элас", в структуру которого входит завод.

— 23 ноября 2022 года состоялось открытие мемориальной доски Серёгину Владимиру Степановичу на здании предприятия, где он работал, по адресу Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, дом 1, строение 1. Установка доски инициирована АО "Завод "Компонент". Серёгин работал на предприятии с 1971 года, в 1980–2010 гг. являлся директором, генеральным директором АО "Завод "Компонент". В мае 2010 года было воссоздано АО НПО "Элас", президентом которого с 2010 по 2021 год был Серёгин Владимир Степанович. Памятную доску изготовили заслуженные художники России и Армении, скульпторы Микаэль и Ваге Согояны, — сообщил генеральный директор завода Вадим Серёгин.

Владимир Серёгин внёс заметный вклад в развитие высокотехнологичной отечественной космической и медицинской микроэлектроники, а также Зеленограда как наукограда. В сложный период для российской промышленности он смог сохранить производство на "Компоненте", в 2010 году воссоздал аналог советского объединения НПО "Элас", куда фактически вернулся ряд предприятий.

Его деятельность была связана с высокими технологиями в области производства и внедрения в эксплуатацию специальной техники связи УКВ, КВ, СВЧ диапазонов, средств связи гражданского назначения, медицинской техники, приборов. Серёгин был профессором, кандидатом технических наук, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина и рядом других правительственных наград.

— Мемориальная доска Владимиру Серёгину выполнена в бронзе и не вполне стандартна в сравнении с теми образцами, которые хорошо известны в Москве и в городах России. Мы не ограничились лишь портретным образом, напротив, это крупный объём в виде выполненной полуфигуры с руками. Она имеет малый рельеф в виде листа с памятной надписью, а также крупный горельеф в виде самой фигуры Владимира Серёгина и книги с научными трудами, которую он держит. Этим задействованием пространства и сочетанием мы старались передать мощь человека-деятеля, подвижника со взглядом учёного и руководителя, лидера одновременно, который при этом трудился на благо космической сферы, — поделился художественным замыслом скульптор Микаэль Согоян.

Авторству студии Согоян принадлежат сотни монументальных и станковых работ, которые посвящены значимым событиям истории России, СССР, Армении, а также известным деятелям культуры, политики, науки, космонавтики и других сфер. Среди них открытые в 2021 году в Москве монументы героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения и работникам АЗЛК "Москвич", погибшим и защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, памятники актрисам Людмиле Зыкиной, Элине Быстрицкой, Наталье Гундаревой, актёру Армену Джигарханяну, космонавту Герману Титову. Скульпторами созданы также десятки мемориальных досок в Москве и других городах страны, в частности генеральному конструктору советских космических систем Гуськову Г.Я., дважды Герою Социалистического Труда Шокину А.И., академику РАМН Саркисову Д.С., микробиологу Габричевскому Г.Н., маршалу Бабаджаняну А.Х., советскому и российскому государственному деятелю Черномырдину В.С., капитану московского "Спартака" Игорю Нетто.

Авторы Надежда Геращенко