В России началось производство автомобилей "Москвич" Линию по сборке машин в Москве запустили мэр столицы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 23 ноября, 12:19 Обложка © Агентство "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Автомобиль "Москвич-3"

23 ноября 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе "Москвич". Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы завода, стал кроссовер "Москвич-3". Компактный автомобиль оснащён бензиновым турбомотором объёмом полтора литра и мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что совместно с Минпромторгом России и КамАЗом Правительство Москвы в кратчайшие сроки смогло возобновить производство.

С момента остановки производства в феврале до сегодняшнего дня прошло немногим больше шести месяцев. Мы сохранили завод, сохранили его трудовой коллектив и производственный потенциал, нашли партнёров, восстановили логистические цепочки, что позволит предложить потребителям качественную модель — городской кроссовер "Москвич-3" Сергей Собянин Мэр Москвы

Производить новинку будут в несколько этапов. На первом этапе (с ноября – декабря 2022 года) автозавод приступит к крупноузловой сборке (DKD) автомобилей "Москвич-3" и электромобилей с постепенным повышением доли локализации. Параллельно ведётся разработка собственной универсальной платформы российского электромобиля, а также работы по организации выпуска ключевых автокомпонентов.

Фото © Агентство "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы

На втором этапе (с 2023 года) параллельно с DKD начнётся мелкоузловая сборка (CKD), а уровень локализации вырастет за счёт привлечения более широкого пула российских поставщиков комплектующих. В "Москвиче" планируют использовать отечественные кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы.

На третьем этапе на "Москвиче" будет начато производство собственного электромобиля из важнейших российских компонентов на универсальной платформе (батареи, двигатели, редуктор).

"Москвич-3": характеристики, цена

Фото © Агентство "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Первый кроссовер "Москвич-3" представляет собой компактный, востребованный жителями крупных городов комфортный и экономичный автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок. Технически новый кроссовер "Москвич-3" — это автомобиль длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм с колёсной базой 2620 мм. В передней части автомобиля размещена цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. "Москвич-3" оснащён электрическим люком и камерами кругового обзора для облегчения парковки.

В массовую продажу в Москве и регионах ЦФО новый городской кроссовер "Москвич-3" поступит в декабре. Цена новинки пока не раскрывается.

Завод "Москвич" был открыт на базе бывшего завода "Рено". Французская марка в марте 2022 года объявила о закрытии автозавода и уходе с российского рынка. Компания "Рено" не оставила на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Уходя с российского рынка, французский автогигант не выплатил долги по зарплате: за 2021 год компания не заплатила сотрудникам 691 миллион рублей. Правительство Москвы выплатило задолженность сразу, как стало собственником предприятия.

Фото © Агентство "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы

До конца 2022 года на заводе планируют собрать 600 автомобилей: 400 автомобилей с ДВС и 200 электромобилей. Ударным должен стать 2023 год: на московском автозаводе планируют собрать 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч электрических машин.

В 2024 году объёмы предполагают увеличить. Производство бензиновых машин планируют на уровне 100 тысяч единиц. Также в 2024 году намереваются собирать 20 тысяч электромобилей. Половина этого объёма будет произведена по технологии крупноузловой сборки (DKD), вторая половина — по технологии мелкоузловой сборки (CKD).

Авторы Евгений Самарин