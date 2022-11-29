Молодой миллиардер и страдающие дольщики: как "Главстрой" ведёт свои дела Группа компаний "Главстрой" сполна пользуется мерами антикризисной поддержки застройщиков, чтобы экономить на строительстве и наживаться на дольщиках. Кто владеет и управляет холдингом? 29 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Как "Главстрой" ведёт свои дела

— Сначала "Главстрой" обещал сдать весь дом в сентябре 2021 года, затем в марте 2022-го, теперь срок установлен на февраль 2023-го. Хотя и тут я сомневаюсь, что они успеют. Посмотрите, как мало рабочих на объекте. Застройщик мог бы пригнать сюда ещё несколько бригад, чтобы ускорить процесс, но жалеет денег, — возмущён дольщик ЖК "Баланс" Александр.

Концерн "Главстрой" должен был сдать ЖК "Баланс" на Рязанском проспекте в Москве к сентябрю 2021 года, но до сих пор не доделал три корпуса. Заселилось туда лишь процентов десять от всех дольщиков. Остальные, а это более тысячи семей, продолжают ждать. Надежды на полноценную компенсацию у бедолаг нет, потому что правительство установило с 29 марта мораторий на взыскание неустойки с застройщиков за срыв сроков строительства.

ЖК "Баланс" на Рязанском проспекте. Фото © T.me / Квадратный Мэтр

— А из-за моратория у нас не осталось рычагов поторопить его, — продолжает Александр. — В суде мы сможем взыскать неустойку только за те дни просрочки, которые были до моратория.

Но даже усечённые компенсации "Главстрой" платить не хочет. Представители застройщика сейчас утверждают в судах, что не видели живых денег дольщиков, якобы всё находится на счетах эскроу.

— Это ложь. По эскроу в доме не продана ни одна квартира, — парируют дольщики.

По их словам, "Главстрой" стал прибегать к хитрому шантажу. Типична история Анастасии. Когда она брала ипотеку, то обязалась через три года предоставить в банк подтверждение собственности на купленную недвижимость. Но, так как ЖК "Баланс" всё ещё недостроен, сделать она этого не может, а справку о том, что сдача дома перенеслась, застройщик ей не выдаёт. В итоге банк наложил на Анастасию штрафные санкции. Чтобы снять их, "Главстрой" предложил ей перезаключить соглашение ДДУ и потерять право вообще на любую неустойку.

Большинство корпусов ЖК "Баланс" пока пустуют. Фото © T.me / Квадратный Мэтр

Неприятные сюрпризы от "Главстроя"

Ещё одной мерой поддержки застройщиков от Правительства стали принятые в марте новые правила приемки квартир в новостройках. Теперь застройщик сам выбирает специалиста, за которого, впрочем, платит дольщик, а на устранение недостатков даётся два месяца.

— При получении квартиры "Главстрой" предложил мне два варианта. Либо я подписываю чистый акт приема-передачи без указания недостатков, отказываясь от любых претензий. Либо я подписываю дефектный акт, жду ещё два месяца, пока будут исправлять недостатки, и всё это время не имею доступа в своё жильё — рассказывает дольщица ЖК "Баланс" Ольга. По факту у неё оказалась другая площадь квартиры: не 50.9, а 49.2 "квадрата". На полу есть вмятина, в некоторых местах вдоль стены сильно дует.

Вид из окна ЖК "Баланс". Фото © T.me / Квадратный Мэтр

"Главстрой" водит дольщиков за нос. Например, изначально сообщалось, что машиноместо на -1 этаже ЖК будет стоить 1,3 млн рублей. Теперь говорят, что его цена поднялась до 2,7 млн рублей.

Непонятно, что будет с территорией от новостройки на улице Окской.

— В районной управе сказали, что передали эту землю застройщку под облагораживание. Был концептуальный проект с лавочками, беседками и теннисными столами. В реальности ничего это нет и не предвидится. Единственное, на что сподобился "Главстрой" — это застелить всё плешивым газоном. А ещё он установил там строительный забор, явно лишний и не нужный. Из-за этого дойти напрямик до метро нельзя, приходится обходить весь дом, а это лишние десять минут занимает. Мы подсчитывали! — рвёт и мечет Анатолий, один из немногочисленных пока новосёлов ЖК "Баланс".

Почерк застройщика

Концерн "Главстрой" — один из крупнейших девелоперов России — с более чем пятидесятью объектами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Иркутске и Ярославле. Также компания возводила олимпийскую деревню в Сочи. По состоянию на 2020 год в портфеле «Главстроя» находилось 4,5 млн квадратов недвижимости и одна тысяча гектаров земли, а в процессе строительства — свыше миллиона "квадратов".

Олимпийская деревня в Сочи. Фото © glavstroy.ru

Головная компания — ООО "Главстрой" — в прошлом году получила чистую прибыль свыше 1,4 млрд рублей. На 100 миллионов меньше принесла фирма, управляющая инвестициями холдинга — "Главстрой-Инвест". Из филиалов наиболее успешен в 2021-м был петербургский: там чистая прибыль превысила 4,6 млрд рублей.

"Главстрой" не впервые наплевательски относится к дольщикам. Судя по специализированным форумам, значительно позже срока он сдавал не только ЖК "Баланс", но и, например, ЖК "Юго-Западный".

ЖК "Мичуринский". Фото © gk-michurinskiy.ru

Самая вопиющая история произошла на другом объекте "Главстроя" — в московском ЖК "Мичуринский". На том самом месте, где должен был быть построен детский сад, вдруг начали возводить другой жилой комплекс — "Легаси".

— Мы глазам своим сначала не поверили. Устраивали митинги против нового строительства, даже привлекали депутатов и ложились под технику. Но всё равно проиграли. Сейчас стройка в разгаре. Возведено уже больше десяти этажей, — развёл руками местный житель Антон. — Новая стройка удешевила квартиры в нашем доме. Раньше из окон открывался красивый панорамный вид, теперь у нас вид на стену. А ещё из-за стройки постоянный шум. Многие мои соседи съехали, выставив своё жильё на продажу или отдав в аренду.

Кто стоит за "Главстроем"

Гендиректор "Главстроя" Андрей Васильев. Фото © whoiswho.dp.ru

Последние пять лет генеральным директором "Главстроя" является 43-летний Андрей Васильев. Этот человек уже очень давно работает в структуре застройщика. Сам Васильев живёт в "Легенде Цветного" — клубном доме класса deluxe из стекла и бетона. Расположение выигрышное: исторический центр столицы напротив Цветного бульвара. В этом жилом комплексе владеют квартирами, например, американская топ-модель Наоми Кэмбелл и российский телеведущий Дмитрий Киселёв. А у гендиректора "Главстроя" там четырехкомнатные апартаменты площадью 194 квадрата. Аналогичные стоят на вторичном рынке около 250 млн рублей.

У Андрея Васильева есть и вторая работа: он входит в совет директоров "Первого московского приборостроительного завода имени Казакова", производящего медицинские инструменты.

Застройщиком владеет "Корпорация "Главмосстрой", принадлежащая "Сириусу" — предприятию, подконтрольному управляющей компании "Вектор Капитал". А за последней стоит 59-летний Сергей Прокопчук — бизнесмен широкой публике не известный. Он не похож на богача.

У Прокопчука трёшка в сталинке на Каширском шоссе (до 20 млн рублей) и двушка в добротном кирпичном доме возле станции метро Серпуховская (около 15 млн рублей). Он ездил на Porsche Cayenne, Mercedes, BMW. В 2020-2021 годах владел новым паркетником BMW Х5, который потом продал. В собственности Прокопчука какое-то время находились миллионы квадратов голой земли в Подмосковье.

Сергей Прокопчук также связан с рядом компаний из структуры "Главстроя". Складывается впечатление, что он зиц-председатель.