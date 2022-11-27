Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 10:17

Запуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка запланирован на 1 декабря

Старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк запланирован на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Ижемского района Республики Коми.

"Минобороны РФ сообщает, что 1 декабря 2022 года в связи с планируемым пуском ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Резервные дни — 2-е, 6-е, 7 декабря 2022 года", — сказано в записи.

В связи с этим жителей Усть-Цилемского и Ижемского районов просят не посещать в этот период ряд кварталов участковых лесничеств из-за возможных падений отделяющихся частей ракеты.

Корабль Cargo Dragon 2 с грузами стартовал к МКС с космодрома во Флориде

Корабль Cargo Dragon 2 с грузами стартовал к МКС с космодрома во Флориде

Последний раз с Плесецка ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала 2 ноября. О запуске сообщало Министерство обороны РФ.

Обложка ©

Telegram-канал "Роскосмоса"

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров