Запуск ракеты-носителя "Союз-2" с Плесецка запланирован на 1 декабря

Старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк запланирован на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Ижемского района Республики Коми.

"Минобороны РФ сообщает, что 1 декабря 2022 года в связи с планируемым пуском ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк возможно падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Резервные дни — 2-е, 6-е, 7 декабря 2022 года", — сказано в записи.

В связи с этим жителей Усть-Цилемского и Ижемского районов просят не посещать в этот период ряд кварталов участковых лесничеств из-за возможных падений отделяющихся частей ракеты.