Интерес россиян к "чёрной пятнице" за год утроился Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Россияне стали в три раза активнее интересоваться распродажами "чёрной пятницы". К такому выводу пришли эксперты МегаФона по итогам проведённого анализа больших данных.

Мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с прошлогодней акцией. Чаще интересоваться распродажами стали мужчины. За год их доля среди участников "чёрной пятницы" выросла с 30 до 40%.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Интерес россиян к традиционным распродажам в целом увеличился. При этом "чёрная пятница" продолжает оставаться самой популярной из них. Потраченный на неё абонентами мобильный трафик на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11.

Рейтинг популярных товаров "чёрной пятницы" возглавили одежда и обувь. Этой категорией интересовалась треть покупателей. На втором месте оказались книги (27%), на третьем — ювелирные украшения (21%). Мужчин больше интересовали техника и электроника, а женщин — одежда и обувь.

В интернет-магазине МегаФона "чёрная пятница" также повысила активность покупателей. Общее число заказов по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары, а 7% — беспроводные наушники.

Авторы Валерия Мишина