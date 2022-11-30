Пришло время алюминиевой проводки 30 ноября, 11:28 Обложка © Shutterstock

Тест-драйв для проводов

— Только недостаточная информированность потенциальных потребителей о существовании и преимуществах этой продукции тормозит повсеместное распространение алюминиевой проводки, — говорит Наталья Кокаровцева, представитель Богословского кабельного завода, Свердловская область.

Наш разговор состоялся на прошедшем недавно на ВДНХ Международном форуме "Электрические сети – 2022", участие в котором БКЗ и других производителей инновационной алюминиевой продукции призвано разрушить информационный вакуум вокруг неё. По их словам, с этой задачей справиться удалось: было много новых контактов, предварительных договорённостей.

"Это то, что нужно потребителю"

Фото © Shutterstock

Форум стал ещё одним этапом широкомасштабного наступления алюминиевой проводки на строительную энергетику. А в последние годы не только строители, но и газовики, нефтяники, представители горнорудной промышленности всё чаще используют алюминиевые провода вместо традиционных медных. Наталья Кокаровцева говорит: "По нашим наблюдениям, если предприятие успешно испытало у себя кабель с жилами из алюминиевого сплава, то оно постепенно переводит весь кабельный журнал с меди на алюминий".

Ещё недавно использование кабеля из алюминия для производства проводов у нас было запрещено в жилищном строительстве. Однако после того, как отечественные учёные под эгидой "Русала" разработали сплав восьмой серии, а Министерство энергетики разрешило его применение в жилых и административных зданиях, в стране возникло собственное производство, появился интерес к этой передовой продукции. Илья Патрушев, представитель научно-исследовательской и производственной компании "ЭЛКА-кабель", так описывает этот материал:

— Физико-химические свойства алюминиевого кабеля совершенно сопоставимы с кабелем на медной жиле. Современные алюминиевые кабели обладают той же гибкостью, что и медные. Это пятый класс гибкости. В сплаве восьмой серии используется одиннадцать видов редкоземельных металлов. Благодаря этому он обладает повышенной температурой плавления, повышенной стойкостью к термическим и коррозионным нагрузкам. Это то, что нужно потребителю. При сохранении аналогичных с медным аналогом эксплуатационных и технических характеристик он дешевле и легче.

Это универсальный продукт, который подойдёт и для внутридомовой проводки, и для промышленного использования. Алюминиевый дешевле медных аналогов на 30–40%, неинтересен охотникам за цветным металлом. Были случаи, когда воры перерубали кабель на руднике или на стройке, убеждались, что он не медный, и уходили. Алюминиевый кабель удобен и лёгок при транспортировке и монтаже.

Фото © Shutterstock

Алюминиевые кабели, по сути, универсальны, но разнообразие номенклатуры позволяет гибко моделировать их использование. Наталья Кокаровцева говорит: "На нашем заводе производят целую линейку кабелей с жилами из алюминиевого сплава с пониженным дымо- и газовыделением как для стационарной прокладки, так и для нестационарной прокладки — для подвижных механизмов, запитки кранов, энергообеспечения временного пространства стройплощадок и т.д. Кабель с жилами из алюминиевого сплава активно используется на разработках различных месторождений, в нефтедобыче, там, где работает тяжёлая специальная техника".

Редкий случай — в этой сфере у нас в стране к импортозамещению подошли заблаговременно. Так, на БКЗ сейчас приходят новые заказчики, которые привыкли закупать кабель за рубежом, а из-за санкций и нарушенной логистики не могут своевременно получить заказы. Завод со своей продукцией оказался в нужное время и в нужном месте, ведь его кабель по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но дешевле на 30–50%. Современный маркетинг тоже помогает. БКЗ предлагает новым клиентам тест-драйв продукции: можно на безвозмездной основе взять 100 метров кабеля на испытания. — Статистика говорит, что в большинстве случаев испытания полностью удовлетворяют предприятия, — продолжает Кокаровцева. — В результате мы сейчас ощущаем повышенный спрос".

Всё это не просто узкопрофессиональные детали. Расширение применения алюминия в энергетике и строительстве даёт хороший шанс всей нашей экономике на ускоренную адаптацию к новым условиям. Хотя бы потому, что он дешевле и безопаснее. А потенциал его использования во многих отраслях российской экономики всё ещё очень велик.

Авторы Валерия Мишина