Как удалить в Интернете данные о себе Что делать, чтобы стереть свои данные из поиска Google, и зачем надо чистить личный кабинет в "Госуслугах" 1 декабря, 01:40 Обложка © Shutterstock

Использование Всемирной сети связано с попаданием огромного количества личной информации к различным компаниям и госструктурам. Обычный человек чаще всего даже не предполагает, когда и какие данные могут быть использованы мошенниками, любопытными коллегами или правоохранителями. Поэтому смысл в зачистке своих цифровых следов есть. Специалисты рекомендуют как минимум убрать самые заметные сведения и данные, но для адекватной зачистки придётся соблюдать некоторые алгоритмы.

Вместо ручной работы

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Большинство желающих зачистить свой цифровой след начинают с соцсетей. Для этого они заходят на страницы всех возможных платформ и удаляют все свои учётные записи и фото через настройки платформы. На некоторых сайтах процесс удаления учётной записи совсем не простой: например, в соцсети Facebook потребуется сначала удалить все привязанные к аккаунту приложения, а затем удалить историю активности из журнала действий. Чтобы избежать подобной "ручной работы", профессионалы советуют пользоваться специальными приложениями, которые выполнят зачистку даже в тех сетях, о которых вы уже забыли.

— Сейчас в Интернете масса бесплатных сервисов-агрегаторов удаления аккаунтов с разных ресурсов, например Just Delete Me , AccountKiller , Delete My Data и другие. Они могут помочь автоматизировать процесс удаления большей части учётных записей, но не гарантируют полную зачистку по всем ресурсам. Поэтому не стоит забывать о возможности просто погуглить о себе, выполнив поиск по имени, — рекомендует Александр Золотарёв, директор компании FixIT.

Далее эксперт предлагает воспользоваться инструментом поиска забытых вами никнеймов NameCheck и отдельно обратиться с заявлением об удалении своих данных в службу поддержки поисковых платформ.

Право на забвение

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Немногие знают, что в России с 2016 года действует специальный закон , дающий "право на забвение". В соответствии с этим нормативным актом по заявлению гражданина поисковые сервисы обязаны прекратить выдачу сведений о человеке. Однако, чтобы воспользоваться своим законным правом, россиянин должен самостоятельно найти соответствующий раздел поддержки на сайте и заполнить специальную форму. В большинстве случаев гражданину РФ для стирания своих данных из Всемирной сети достаточно обратиться к трём самым распространённым в России сервисам: Mail.ru (форма тут ), Google (форма тут ) и "Яндекс" (форма тут ), после чего данные операторы поисковых систем в течении десяти дней должны удалить о вас всю информацию.

Чистим свои госуслуги

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Формально "Госуслуги" — это официальный портал государственных и муниципальных услуг. Однако частные компании, банки, мобильные операторы могут получать и использовать данные профиля россиянина для своих целей при условии получения официального согласия в анкете или кредитном договоре. Проверить, кто подглядывает через "Госуслуги", очень просто. Нужно зайти в свой профиль, перейти во вкладку "Согласия и доверенности" и выбрать пункт "Разрешения", при заходе в который появляется список тех организаций, кому вы разрешили доступ.

Для того чтобы запретить любопытствующим собирать информацию о том, когда вы заходите в "Госуслуги" и что ищете на этом ресурсе, под каждым названием надо нажать "Отозвать разрешение".

— Проверка "разрешений", отмеченных на портале "Госуслуги" — это полезная мера для того, чтобы хоть немного минимизировать поток спама от банков и прочих коммерческих организаций. Аннулирование этих самых "разрешений" даже для бюро кредитных историй никак не повлияет на принятие решения о выдаче кредита, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Для личного удобства большинству россиян имеет смысл оставить доступ только для сервисов "Мой налог", "Росреестр" и, возможно, Почта России, а у остальных — отозвать.

Для справки: на начало 2022 года в России насчитывалось 129,8 млн интернет-пользователей. То есть Интернетом пользуется примерно 89% граждан.

Авторы Максим Греков