Как удалить в Интернете данные о себе

Вместо ручной работы

— Сейчас в Интернете масса бесплатных сервисов-агрегаторов удаления аккаунтов с разных ресурсов, например Just Delete Me , AccountKiller , Delete My Data и другие. Они могут помочь автоматизировать процесс удаления большей части учётных записей, но не гарантируют полную зачистку по всем ресурсам. Поэтому не стоит забывать о возможности просто погуглить о себе, выполнив поиск по имени, — рекомендует Александр Золотарёв, директор компании FixIT.