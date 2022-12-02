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Дневник сотрудника "Л'этуаль"
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Новогодняя "Ёлка желаний" поможет сделать подарки детям

2 декабря, 06:00
<p>Фото © ТС "Пятёрочка"</p>

Фото © ТС "Пятёрочка"

Начинается традиционная новогодняя "Ёлка желаний". В рамках социальной акции подарки к Новому году получат более 1450 детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также ребята из малоимущих и многодетных семей.

Фото © Благотворительный фонд "Банк еды "Русь"

Фото © Благотворительный фонд "Банк еды "Русь"

Акция продлится до 20 декабря 2022 года. Она пройдёт в Барнауле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени. В магазинах "Пятёрочка" установлены новогодние ёлки, которые украшены открытками. В каждой письмо ребёнка Деду Морозу с его самым заветным желанием. Чтобы его исполнить, достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный там подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки и другие.

Купленные товары нужно передать сотрудникам магазинов "Пятёрочка", участвующих в акции. Все письма от детей также будут выложены на сайте фонда "Банк еды "Русь". По вопросам в рамках акции "Ёлка желаний" можно обращаться к сотрудникам магазинов. Все собранные подарки вручат нуждающимся детям.

— В преддверии Нового года все ждут чуда и исполнения заветных желаний. Особенно сильно волшебства ждут дети. И у каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребёнка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию "Ёлка желаний" и очень рады тому, что каждый год к ней присоединяется множество людей. Все вместе мы делаем важное и доброе дело! — подчеркнула Екатерина Демешко, руководитель проекта "Забота о сообществе" торговой сети "Пятёрочка".

Данная акция уже не в первый раз проводится в разных регионах России. Благодаря благотворительному проекту тысячи детей получили новогодние подарки от неравнодушных покупателей.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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