"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль" К Лайфу попал подробный дневник сотрудника, трудившегося в "Л’Этуаль". О работе за колючей проволокой, штрафах и охранниках, требующих снять нижнее бельё для обысков, — без комментариев. 1 декабря, 18:43 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

День 1. Устройство на работу

Моё резюме было уже у отдела кадров, когда я пришла на собеседование. Оно проходило в групповом формате, потом нам провели экскурсию по складу.

Было два варианта вакансий: сборщик интернет-заказов и комплектовщик. Нам сказали, что на вакансии "комплектовщик" не смотрят, девушка ты или парень, если тебе надо отнести 15 кг, значит, ты кладёшь груз на тележку и перетаскиваешь. Я согласилась на другую — сборщик интернет-заказов. График — день, ночь и два выходных. Обязанности примерно такие: подходишь к стенду, ищешь товар, пикаешь коробку, пикаешь товар, собираешь в коробку и отправляешь на приёмку. Оплата: первый месяц у всех оплачивается одинаково, пока ты в статусе "ученик", оклад 2300 руб. за смену. А потом объяснили так, что всё зависит от количества заказов, что ты соберёшь. В месяц норма — 1500 заказов, если ты соберёшь больше, то получишь больше — за каждую дополнительную коробку пять рублей. Но сколько точно можно заработать, не объяснили. В среднем озвучили 55–60k. Сотрудники работают в бригадах, а бригады — посменно.

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На склад мы пошли через проходную. Туда категорически нельзя было брать с собой ни сумку, ни телефон — мы всё оставили на посту охраны. Камерами там просто напичкано. А на входе в склад висит "Доска позора" с распечатанными фотографиями людей, которые попались на воровстве.

На складе жарко, и все работают в футболках. Я увидела стрелки к экстренному выходу, но они развешаны как-то по-дебильному, что в панике ты точно не разберёшься, куда бежать. Схем и картинок никаких нет, наверное, потом проведут инструктаж.

На складе сотрудники не могут ходить друг к другу, у каждого свои задачи и свой пост, который нельзя покидать. Людей ты видишь только в столовой и на проходных. Курилки есть, с собой можно проносить электронные и обычные сигареты. Телефон категорически нельзя. По поводу еды: её проносить можно, но оставлять только в холодильнике в столовой. Столовая находится не на территории склада. Но нам её не показали. В общем, берёшь еду, сигареты, таблетки, гигиенические принадлежности, можно конфеты, но только карамель, т.к. шоколадными можно испачкать товар.

Потом мы вышли со склада, забрали свои вещи и вернулись в кабинет. Нам дали список документов, которые нужно принести на оформление, а также направление на медосмотр.

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День 2. Стажировка

После собеседования меня пригласили на пробный день, я проведу два часа на складе.

Начну с оформления. На собеседовании упоминали медосмотр, и оказалось, что его нужно пройти не где-то тут, а в Щербинке, и не всё за один день, а поехать туда завтра, а после медосмотра, в другой день, приехать на оформление, а ещё через несколько дней выходить на работу. То есть у них только так: тебя определяют в бригаду и ты выходишь в тот день, в какой выходит эта бригада. В итоге оформление не день в день, как говорили на собеседовании, а минимум неделю.

При входе на территорию склада первым делом свой телефон ты кладёшь в отдельную ячейку, которая находится при входе у охранников. Охранник сказал, что телефон нельзя забирать раньше, чем закончится смена. Такие правила — даже на обеде нельзя полазить в Интернете: "Мало ли вы на конкурентов работаете и выслеживаете тут ходите".

Дальше — буферная зона. Там несколько проходных и просто п*** какой едкий запах и картина маслом: вперемешку бельё, грязные вонючие носки, горы использованных салфеток, мочалки, трусы, тут же на батарее лежат конфеты. Есть "чистая зона" и "грязная зона". В "чистую зону" заходишь и раздеваешься до нижнего белья, снимаешь даже носки и берёшь с собой вещи, в которых будешь работать на складе. Также c собой можно взять прозрачный пакет, в котором будут видны все разрешённые вещи. Тебя проверяют металлоискателем и ощупывают женщины-охранники. Дальше переодеваешься, спускаешься вниз на склад, там уже можно носить в кармане всё, что принесла в прозрачном пакетике.

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Меня проводили на склад и передали в руки девушке, которая должна меня учить. Начала я со сборки заказов. К тебе подъезжает лента конвейера с несколькими отсеками, ты пропикиваешь товар, потом высвечивается ячейка, куда его надо положить, пропикиваешь эту ячейку и кладёшь туда товар. Через меня за пару часов не проходило ничего разбитого, просроченного или чего-то что плохо выглядевшего. В основном это была мелкая декоративная косметика, резинки и заколки для волос, туши. А вот что меня немножко поразило, это тени для век. Они приходили с прозрачной и неплотной крышкой, и их никак не оборачивали. Ещё был заказ — много дезодорантов Adidas. Соседка просто вынула их из заводской плёнки и разбросала по коробке. Я спросила: "А если доставка в дальние города? Это ведь может и взорваться, может, как-то плотнее нужно сложить?" Она ответила: "Меня уже это не волнует", — потом положила сверху пупырышки и закрыла коробку. Ещё я заметила, что, когда коллеги упаковывали товар в коробку, заклеивали створки скотчем и оставалась такая дырка-разъём, после этого коробку заворачивали в плёнку на один раз и отправляли. Я опять же спросила: "А если порвётся?" Ответ был такой: "Ну это уже значит служба доставки будет виновата".

Брак отправляют на другую ленту и потом его списывают. Они за этим следят. Во многом всё зависит от сотрудника, точнее от его ответственности. Например, кто-то отслеживает срок годности, а кто-то берёт по десять бутылочек и кладёт не глядя, мотивируя так: "Ну видно же, что новые. Ну, как бы и ОК".

На собеседовании озвучивали, что после месяца работы ты будешь зарабатывать столько, сколько сделаешь заказов. На самом деле это не так. Если ты будешь просто сортировщиком, ты ничего сверху не получишь. А если ты будешь упаковщиком, то получишь. Но для этого нужно договориться с бригадиром, который распределяет работников по зонам. В основном там работают молодые девушки и парни по 20–23 года. И по их словам, практически не вылазят с работы. И с постоянными подработками и дополнительными сменами она получает 20 000.

Склад маркетплейса. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

За два часа я успела посетить только курилку. Столовую мне снова не показали, т.к. ходят они туда бригадами по времени. Чтобы сходить в курилку или ещё куда-то, но кроме туалета, нужно обязательно взять карточку, чтобы бригадир знал, куда ты идёшь.

День 3. Медосмотр

На медосмотр меня отправили в Щербинку, так называемый Медицинский центр находится в одном здании с автошколой и бассейном. Все врачи задают дежурные вопросы и пишут "здоров". Казус был у нашего любимого гинеколога, когда она сказала, что у меня просто возьмут мазки. Было п*** как больно. Я там прямо орала, а потом она повторила манипуляции, и снова было больно. В итоге ушла я оттуда с кровью. Я догадываюсь, что там специалистами они только называются. Ну, короче, вообще просто сборная солянка. Потом ещё весь день тянуло живот.

Видео © LIFE

День 4. Оформление на работу

Сегодня меня полностью возмутили своей непрофессиональностью сотрудники отдела кадров. Они меня мурыжат уже две недели. Человек приходит оформляться и готов завтра выйти на работу, а они говорят: "Ну к сожалению, мы вас не оформим сегодня, и завтра вы не выйдете на работу". И всё потому, что не было трудовой на руках.

Мне дали прочитать и подписать кучу бумаг, а сами ушли, при этом запретили мне фоткать, говорят, категорически нельзя. Охранник очень внимательно меня сечёт: смотрит и слушает, я подписываю всё, иначе я завтра не выйду на работу.

Из малой доли документов, которые я успела изучить, там ничего не соответствует тому, что они рассказывают на собеседовании. Они скрывают истину завуалированными бумажками, дают три тома бумаг, которые ты не сможешь физически изучить, а сфотографировать и прочитать дома нельзя.

Сколько я ни пыталась понять про выплату сверх оклада 2300 руб./смена, мне внятного ответа так и не дали. Кадровичка говорит: "Не надо слушать девочек, в среднем у нас получают от 55–60 тысяч".







Я думаю, что это такой завуалированный концлагерь, куда ты спускаешься и х** потом выйдешь. Под контролем всё: на каждой лестнице по охраннику, подписываешь согласие на прохождение детектора лжи (полиграфа), потом — документ, что ты полностью материально ответственна. А чем ты занимаешься там — неважно. За какие ценности я несу ответственность? Непонятно. По идее, они могут на тебя повесить что угодно. Они п***, что штрафов нет. Но уже по одной этой бумажке понятно, что они стопроцентно есть.

Когда человеку выносят эту кипу бумаг, это уже заведомо говорит о том, что никто не будет сидеть тратить время и читать это всё. Приходится подписывать вот этих 15 листов документов каких-то, первый раз такое вообще в жизни вижу. Вот и во всём — "Ты должен, и с тебя спрос", а прав ты никаких не имеешь, и ты за всё отвечаешь. Ты идешь на вакансию "кладовщик", но ты там и сортировщик, и приёмщик, и упаковщик с кучей ответственности.

День 5. Первый и последний рабочий день

Сначала ты идёшь через ящики на проходной, где оставляешь телефон и все ценные вещи, потом поднимаешься на один пролёт вверх, там стоят охранники — женщина и мужчина. Девушка щупает тебя от подмышек, вниз по попе, проверяет вещи. Рюкзак полностью раскрываешь, все карманы, она детально рассматривает каждую вещь. У меня был в руках прозрачный пакетик, а в нем стики от электронной сигареты и конфеты. Детально трогают капюшон и шею.

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Дальше поднимаешься в буферную зону, там ты раздеваешься полностью, складываешь вещи в свой личный ящик, он за тобой закрепляется. Берёшь с собой сменную одежду, в которой будешь работать, и пакетик с мелочью и проносишь туда. Никакого металлоискателя там нет, они очень подробно руками всё исследуют: голого тебя, твой пакет, открывают пачку с сигаретами. До того как зайти в буферную зону, в которой холодно, я спросила, могу ли я остаться в капроновых тонких прозрачных колготках. Меня заставили их снять, хотя в бумагах не написано, что я не могу пройти в колготках. Когда им задаёшь вопросы типа "Почему?", они говорят: "Такие правила".

Был такой разговор с бригадиром по поводу того, что если нужно будет снять трусы, то ты снимешь. Допустим, сегодня там что-то украли три человека, и они всех, не предупреждая, могут заставить снимать трусы и лифчики и лазить там у тебя где угодно. Бригадир сказала: "Мало ли ты засунешь себе в одно место". Я подозреваю, что они могут туда и залезть, если это надо, но если случай будет, а так они этого не делают каждый день. Кто-то мне говорил из ребят, что трусы снимали они примерно два месяца назад.

Дальше ты берешь всё с собой, проходишь, переодеваешься, снова берёшь пакет и спускаешься на один пролёт и опять в руки к охраннику: он проводит металлоискателем. И потом ты спускаешься вниз на склад.

Позже мне сказали, что организация охраны якобы не имеет никакого отношения к "Л’Этуаль" и она вообще может делать всё что угодно.

Я сегодня выполняла функционал только сортировки. Ты заходишь в такой, как я называю это, загон. У них это называется станция, на ней два больших стеллажа и всё забито коробками со штрихкодами. На конвейере к станции подъезжают с двух сторон контейнеры, в которых много товара. Сначала ты пропикиваешь контейнер и потом — каждый товар из него. В этом контейнере может лежать 40–50 товаров, которые пойдут в разные заказы, то есть в разные коробки. И за эту работу они не платят ни рубля. 2300 оклад в смену за то, что ты туда-сюда бегаешь, чтобы каждый контейнер расформировать. Бывает, на станции не хватает коробок, и тогда ты идёшь на соседнюю станцию, там находишь, собираешь товар, чтобы заказ закрылся.

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Там п*** как плохо. Ребята сказали, что у них огромная текучка. Там дышать просто нечем. У меня сохли все губы, вся кожа, просто засохли глаза — у меня линзы. Там нет воздуха. После десяти часов я даже вздохнуть нормально не могла, настолько там всё в пыли, а после коробки руки сразу превращаются в старческие, сохнут. С собой туда запрещается приносить крем или гигиеническую помаду.

Короче, завуалированное рабство ты подписал. Бригадир мне сказал: "Как я захочу, так и будешь сегодня работать, кем я тебя поставлю, а не то, что бы ты захотела. Если ты хочешь заработать, то тебя поставят на ту должность, где можно заработать". Если тебе сегодня скажут, что у тебя сегодня обед десять минут, то ты будешь обедать десять минут, потом вернёшься на конвейер, будет до хера работы, значит, ты будешь стоять и пахать, там люди просто стоят и пашут, чтобы заработать хоть какие-то деньги, но явно не 55k рублей, намного меньше.

О штрафах. Неважно, кто ты по должности, все недоделки каждого заказа в той зоне, в которой ты работаешь, у них фиксируются на видео: у них камеры со всех сторон. В конце месяца приходит видео на всех сотрудников. Кто накосячил, тот и лишается премии.

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Так как я работала на интернет-заказах, мне рассказали, что когда покупатель пишет негативный отзыв о заказе, например, порвалась коробка, что-то пролилось или истёк срок годности, то начальство находит того сотрудника, кто собирал, упаковывал и принимал заказ, и лишает его премии.

Думаю, проработаешь месяц и ох*** от своей зарплаты. Ты тут наделаешь до фига косяков, потому что ты уже зомби часам к 16. И на автомате ты можешь наложить чего угодно, ты всё-таки человек, а человеку нужен отдых.

Что касается отдыха, у меня сегодня был небольшой перерыв, когда контейнеры перестали идти по ленте, в это время мне разрешили попить чая. Возле аварийного выхода стоят кулер и две лавочки — это считается зоной отдыха. На всём складе нет ни одного стула.

Склад маркетплейса. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Потом ты можешь пойти в курилку и в туалет: тут уже надо идти вдоль всего склада. Тебе дают карточку, это для того, чтобы бригадир отслеживал, сколько раз и куда ты ходишь за смену.

Там две курилки масштаба примерно, как туалет: две мини-лавочки, на которые с одной стороны два человека сядут и со второй стороны два человека, и такой мини-тамбур, в которой если запихается народ, то как селёдки в банке.

На обед нас собрала девочка, и пошли всей бригадой в столовую. Обед с 13 до 15, но советуют ходить пораньше, чтобы ещё был выбор еды. На этот раз было три салата, макароны, картошка запечённая, котлеты, суп сырный и щи, ещё компот и хлеб. Всё невкусное. Все едят, что дают, но если бы у меня была еда с собой, я бы взяла свою. Мы проходили все те же самые процедуры досмотров, но без раздеваний, обедали, выходили из столовой, и нас опять щупали.

Медпункта на складе нет. Изначально я говорила, что у меня аллергия — отёк Квинке, не выяснено на что, я могу и задыхаться, и горло может отечь, и на медосмотре я врачу-терапевту говорила, что у меня такое бывает. Но всем по фигу. Медпункт находится там, где офис и отдел кадров, а на складе никаких врачей. И к врачу ты можешь попасть только через бригадира. То есть если кто-то получает травму, то всё к бригадиру. Если тебе вдруг станет плохо, чтобы пробраться к медпункту, нужно будет пройти весь этот шмон сначала, и, пока ты будешь это проходить, возможно, живой не дойдёшь.

С браком я не столкнулась, у меня были пенки для волос: они приехали с открытыми крышками, парень подсказал, что есть тряпочка, которой можно вытереть подтёки и сложить пенки в заказ. Ещё была мятая бутылка шампуня. Я спросила, что с ней делать, он взял её в руки, выпрямил и отдал мне обратно, я тоже его положила в заказ.

В нашей бригаде уже слаженный коллектив, все друг друга знают, их десять человек. И в этой бригаде — огромный объём работы. Ребята сказали, что у них нескончаемая текучка и большой недобор кадров, что вот эту всю работу должны делать минимум 20 человек. Один парень мне говорил, что очень тяжело здесь и не все справляются. Люди хотя бы месяц отрабатывают и уходят, в основном это вахтовики, которых загоняют по 20 человек на месяц, и они хоть как-то пробелы в кадрах прикрывают.

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День длился мучительно долго, нудно и ужасно. Вся эта работа очень однотипная и однообразная. Это реальный концлагерь, где закрывают в подвале рабов, и ты тупо им должен. И ты не можешь, как, например, в "Вайлдберризе", где хочешь гулять, раз в неделю прийти поработать, и зарплата будет зависеть от пиков. Тут ты не можешь выйти из своего загона, потому что по ленте непрерывно едут контейнеры. И если они простаивают, простаивает работа, соответственно, ты тупо стоишь всё время на ногах. Ты всё время должен работать, а моменты отдыха неясны. Одна девушка рассказывала про обед, что он длится час, но я сегодня обедала максимум 15 минут. Говорили, что можно раз 5–6 покурить, но я ходила покурить всего два раза. Ещё один раз я попила чай. То есть ты всё время должен пахать.

В конце смены я заблудилась и ушла в зону, где сидит эта бригадир, и в этот момент мне девушка говорит: "Давай, я тебя отпикаю на выход и ты уйдёшь". Она меня пропикнула, и я ушла. Бригадир как сидела за своим столом, так и не шелохнулась, даже до свидания не сказала. Я просто тупо ушла, мои итоги дня никто мне не сообщил, я, соответственно, тоже не подошла, и всем наср***, ушла я вообще с этого склада или нет.

Под конец рабочего дня видно, как народ потухает. Один парень говорил, что очень тяжело работать в ночную смену. Я мальчику помогала мусор собирать на станции в конце дня. Кстати, по поводу уборки я спросила, они сказали, что "мы не убираем", в плане что-то мыть. Но и никто вообще, я так поняла, тут ничего не моет. Кто-то мне сказал: "Я вообще не припомню, что тут когда-либо кто-то мыл пол".

День 6. Увольнение

Условия и работа мне, мягко говоря, не понравились, и я решила уволиться. Утром меня на КПП не пропускает охранник, говорит, что увольнение после 15:00. Я звоню в отдел кадров, они отвечают, что они меня уже ждут. Хммм…

Меня уволили без проблем — намного быстрее, чем устроили на работу. Меня отправили на склад сдать ключи от моих шкафчиков. Спускаюсь на склад, запах пыли вперемешку с парфюмом, я иду быстрее, чтобы оттуда сбежать. Охранник на прощание сказал, что, если бы я поработала подольше, потом пришлось бы отрабатывать.

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Я там оставляла в столовой немного перекусить и хотела это забрать, но охранница сказала, что я не могу: они не разрешают зайти в столовую. Я сдала ключи и пошла на выход. Охранницы уже не было, стоял мужчина охранник и, так как он не имеет права трогать меня, он провёл металлоискателем. Я выбежала с огороженного трёхметровым забором и колючей проволокой склада с чувством свободы и ощущением — "неужели это закончилось?".

После одного отработанного дня у меня из носа выходила слизь с кровью.

Авторы Дарья Гольдман