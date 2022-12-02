Для чего Запад создаёт трибунал над Россией Почему Франция в кооперации с другими странами ЕС и Украиной занялась созданием квазисудебной структуры — трибунала над Россией, рассказали эксперты. 12542 12542 Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock

Франция начала работу с европейскими и украинскими партнёрами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом заявили в МИД республики. Попытки Запада переписать историю и учредить некие "судебные" органы не будут иметь легитимности, как и не будут приняты Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что прозрения НАТО по ситуации на Украине ждать не стоит, так как Североатлантический альянс по-прежнему намерен воевать до последнего украинца. При этом российские следователи ведут фиксацию всех преступлений киевского режима с 2014 года.

Последствия артобстрела Донецка, октябрь, 2014 год. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

В последнее время участились ничего не значащие в юридическом плане, но довольно громкие перформансы-заявления со стороны западных политиков в антироссийском ключе, которые носят декларативный характер. Подобные вещи поддерживают устойчивый русофобский тон в политической медиаповестке.

Инструмент пропаганды

— Ставки западной элите нужно поднимать выше и выше, иначе вся конструкция разбивается о реальность. Ведь то, что происходит на Украине или в европейских странах, которые уже не готовы содержать беженцев и терпеть их хамство... Рост инфляции, скачок цен — всё это происходит у них, а не у нас, и им нужно объяснять своим избирателям, кто виноват, ежечасно. Но есть очень известный афоризм столетней давности: "Войны начинают не пушки, а газеты". В этом смысле разжигание подобной ненависти к русским должно во что-то конвертироваться. И пока сложно и трудно сказать, во что это выльется, — считает политолог Алексей Мартынов.

Запугивание и давление

Создание трибунала против России вполне очевидный пропагандистский ход Запада. Вероятность того, что российское руководство испугается, равна нулю. — Но, к сожалению, есть достаточно много людей, не разделяющих убеждения российского руководства. Расчёт в данном случае делался на то, что надо запугивать этих людей в надежде на то, что они каким-то образом повлияют на руководство страны. Кроме того, есть и другие цели, — уверен депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

— Этот трибунал будет использован как один из элементов создания юридических обоснований для конфискации нашего имущества, считающегося временно замороженным. Плюс ко всему он должен дать пропагандистский эффект: убедить европейцев, что линия на запрет на сотрудничество с Россией правильная. Потому что Запад терпит куда больший ущерб, чем мы, — сказал Вассерман.

Член Комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

По его словам, Запад надеется на свою победу и этот создаваемый орган предназначен для давления на послевоенные страны, чтобы никто не мог поднять голову после завершения украинского конфликта. Вассерман полагает, что Вашингтон надеется создать на месте России несколько марионеточных государств.

Узаконить русофобию

Это элемент информационной войны — создание инфоповода, а затем и целого института для воспроизводства всё новых русофобских страшилок. Сейчас процесс планируют централизовать за счёт создания этой структуры, которая будет под видом юридической практики сыпать русофобской пропагандой, полагает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

— Одно дело, когда о ненависти к России говорит частное лицо, что воспринимается как проявление банальной ксенофобии, и совсем другое, когда подобные фальшивки будет выпускать псевдосудебная организация. Это придаёт солидности таким выпадам против России, — говорит Мендкович.

Авторы Елена Стафеева