Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Теперь полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.

Как ранее сообщал Лайф, нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для должностных лиц, а для юрлиц (помимо штрафа) может быть вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Нарушение запрета на пропаганду педофилии будет наказываться штрафом на сумму до 800 тысяч рублей для граждан, до 2 млн — для должностных лиц, до 10 млн — для юрлиц. За распространение информации, способной вызвать желание сменить пол у детей и подростков, штраф составит уже до 200 тысяч для граждан, до 400 тысяч — для должностных лиц и до 4 млн — для юрлиц.