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5 декабря, 13:36

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и другие документы.

Теперь полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.

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Как ранее сообщал Лайф, нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для должностных лиц, а для юрлиц (помимо штрафа) может быть вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Нарушение запрета на пропаганду педофилии будет наказываться штрафом на сумму до 800 тысяч рублей для граждан, до 2 млн — для должностных лиц, до 10 млн — для юрлиц. За распространение информации, способной вызвать желание сменить пол у детей и подростков, штраф составит уже до 200 тысяч для граждан, до 400 тысяч — для должностных лиц и до 4 млн — для юрлиц.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Дружинин

Александра Вишнякова

Комментарий

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Sergexe rсегодня в 14:08

Давно пора, страшно было за ребёнка. Глиномесов в пермонентный бан

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