Цифровой прессинг: IT-гиганты выходят из-под контроля Почему законодатели по всему миру не могут создать законы для регуляции соцсетей и мессенджеров что за этим скрывается. 5 декабря, 18:00 Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Конгрессмены в США никак не могут взять под контроль разросшиеся интернет-платформы, которые начинают становиться государством в государстве, нанимая сотни дорогих юристов и лоббистов. Подачка в виде сотрудничества и слива спецслужбам необходимых данных уже не является достаточной компенсацией той угрозы, в которую превращается влияние IT-монстров не только на собственную страну, но и на весь мир.

Последние громкие скандалы, связанные с утечками данных, нарушением антимонопольного законодательства, а также жалобы пользователей порождают в Соединённых Штатах регулярные обсуждения. Однако на слушаниях в Конгрессе многое из требований властей к IT-индустрии превращается в фарс. Вашингтон не может создать чёткие нормы для правового регулирования бигтеха.

— Регулирование отрасли становится всё более недосягаемым, — констатирует автор The New York Times, рассказывая, как седовласые старцы в Сенате и Конгрессе не могут понять, почему их внукам в играх и соцсетях показывают чёрный предвыборный пиар на дедов, а все тестовые профили "под подростков" в итоге привлекают шок-контент.

Свежий кейс — антимонопольный иск против Google, с которым обратились в Апелляционный суд Великобритании 130 тысяч британских компаний. В коллективном иске утверждается, что компании лишаются до 40% рекламной выручки из-за доминирующего положения корпорации на рынке, убытки оцениваются в 16,3 млрд долларов. Истцы уверяют, что не могли отказаться от использования инструментов Google, даже если у них было такое желание. Осенью этого года подобный иск был подан в Нидерландах, рассмотрение дела может начаться в 2023 году.

Тем не менее не только антиконкурентное поведение IT-компаний беспокоит общественность. Немаловажной проблемой является и распространение деструктивного контента в сети. 230-й закон 1996 года об этике в сфере коммуникаций (Communications Decency Act), согласно которому платформы освобождаются от ответственности за сообщения пользователей, уже не отвечает реалиям времени и не регулирует безопасность пользователей. Однако множество инициатив, которые могли отрегулировать статус платформ как информационных посредников, так и не дошло до голосования. Потому что лоббисты и юристы платформ ловко останавливают законопроекты на стадии общественного осуждения.

Пока законодательные инициативы находятся на стадии рассмотрения, власти США пытаются обуздать IT-гигантов штрафами. Один из самых громких случаев произошёл в августе 2019 года, когда Федеральная торговая комиссия США обвинила YouTube в сборе личной информации несовершеннолетних и использовании её для таргетированной рекламы без согласия родителей. Чтобы урегулировать обвинения, YouTube согласился на штраф в размере 170 млн долларов, из которых 136 млн достались торговой комиссии и 34 млн — штату Нью-Йорк.

Офис компании YouTube. Фото © ТАСС / DPA / Jenny Tobien

США давали IT-гигантам неограниченную свободу действий, что в итоге привело к ситуации, когда преференций стало слишком много и бигтех стал ими активно злоупотреблять. Государство пытается призвать компании к ответу за антиконкурентное поведение, использование пользовательских данных в коммерческих и манипулятивных целях, но, как показывает практика, технологическое лобби в Америке оказывает серьёзное сопротивление.

Член Общественной палаты РФ, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк напоминает, что у власти США не получится усидеть на двух стульях: с одной стороны, обуздать IT-гигантов и заставить их жить по законам, а с другой — активно использовать их в своих целях, например для ведения информационной войны против России, как это сегодня делает популярный видеохостинг YouTube. Ведь на деле подобная тактика действует как бумеранг и затрагивает и американских граждан.

Как алгоритмы IT-гигантов игнорируют пожелания пользователей

Недавно аспирант Швейцарского федерального технологического института Мануэль Рибейро опубликовал работу, в которой вместе с соавторами отслеживал, как пользователи YouTube подвергались радикализации под влиянием крайне правого контента на онлайн-платформе. Исследователи просматривали комментарии, чтобы отследить, на какие каналы переходили пользователи, и выяснили, что ничего не подозревающих людей заманивали на каналы сторонников радикальных идей с помощью инфлюенсеров.

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Вред, который наносят обществу рекомендательные алгоритмы (вернее, их непрозрачное применение), с каждым днём становится всё более очевидным. Суть регулирования в том, чтобы сделать работу рекомендательных сервисов прозрачной для общества.

— Если в Америке проблема распространения деструктивного контента не решается, то в России проблема серого контента, который вреден, но формально не запрещён законом, активно обсуждается. Последняя инициатива — это создание каталога деструктивного контента в Сети, которая сегодня обсуждается в отрасли, — объяснил Данюк.

Авторы Дмитрий Шестопалов