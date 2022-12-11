Кто сможет получить постоянные кредитные каникулы В Госдуме решили закрепить в законе право граждан на отсрочку по потребительским кредитам вне зависимости от экономической ситуации в стране 10 декабря, 23:40 Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Граждане России привыкли к тому, что кредитные каникулы по единым правилам обычно предоставляются только после того, как правительство объявляет о необходимости антикризисной поддержки населения в ограниченный период времени. В Совете Федерации заметили, что подобные меры имеют положительное влияние, так как после окончания законных отсрочек в график платежей возвращается примерно 72% заёмщиков. В связи с этим в Госдуму был внесён законопроект , согласно которому кредитные каникулы по потребкредитам можно будет получать в любое время. Это не означает, что можно будет вовсе не платить кредитные долги, однако предлагается на законодательном уровне закрепить единые правила предоставления отсрочек.

Законопроект предполагает следующее.

Во-первых, должник вправе в любое время потребовать у банка каникулы сроком до шести месяцев. В этот период платежи по кредиту можно не вносить и никаких неустоек начислять не будут. Соответственно, банк не сможет потребовать полностью рассчитаться по кредиту, а приставы не заберут залог. Но возвращать долг всё равно придётся, и проценты тоже начислят.

Во-вторых, возможностью получить кредитные каникулы можно будет воспользоваться только один раз за время действия договора. При этом отсрочку дадут только тем, чьи доходы снизились более чем на 30% по сравнению с прежним годом.

В-третьих, кредит должен быть оформлен для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

— Принятие закона, скорее всего, снизит количество невозвратных долгов россиян, от этого в долгосрочной перспективе выиграют не только граждане, но и банки, — считает ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. — Не исключено, что некоторые кредитные учреждения могут быть недовольны удлинением фактического срока возврата кредитов, поэтому, возможно, они предпримут меры для увеличения доходов через другие банковские продукты.

Как банки берут процентами и комиссиями

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Правительство и Центробанк уже дали положительный отзыв на инициативу по введению права заёмщиков на постоянные кредитные каникулы, и это значит, что, скорее всего, новый закон примут уже в начале следующего года. А банки, не дожидаясь, пока поправки заработают, стали внедрять новые линейки продуктов, которые позволят им как минимум не потерять от планируемых нововведений.

Рефинансирование кредита — по сути, банк предлагает заёмщику, у которого есть проблемы с обслуживанием долга, оформить новый кредит, погасив текущий. Выгода банка от рефинансирования — это избавление своего баланса от просроченного кредита и возможный заработок на новых аннуитетных платежах. Выгода заёмщика — возможность получить чуть более низкую ставку за счёт увеличения срока кредита, а иногда возможность объединить несколько кредитов в один. Как правило, банки не берутся рефинансировать кредиты с небольшой суммой и сроком менее года.

Получение прибыли за счёт новых клиентов — нет, к уже выданным кредитам новых должников точно не присоединят. Однако в банках, где много "проблемных" ссуд, стали распространены предложения, которые позволяют зарабатывать на остальных клиентах. В арсенале: установление по новым кредитным картам льготного периода до одного года (только действует он на траты, совершённые в течение первого месяца пользования картой); изменение условий банковского обслуживания, которые предполагают комиссию за снятие наличных с карт в кассе отделения и комиссионный сбор, если клиент производит снятие наличных с кредитных карт в банкомате.

— Для покрытия своих расходов банки стимулируют клиентов выполнять больше безналичных операций, по которым проходит больше комиссий, поэтому плата за снятие наличных в банкоматах носит заградительный характер. А кредитные карты с грейс-периодом в 12 месяцев — по сути, это скрытая рассрочка, которая предполагает, что банк не берёт проценты, только если клиент вовремя вносит платежи, — пояснила доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

Для справки: по данным сервисов по взысканию долгов, на начало ноября 2022 года общий объём просроченных розничных кредитов (без учёта ипотечных) превысил 1,015 трлн рублей. Доля проблемных ссуд в розничных портфелях банков достигла 7,9%.

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Авторы Максим Греков