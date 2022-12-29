Почему Лия Ахеджакова живёт с подругой, ненавидит Россию, но зарабатывает деньги здесь Оглавление Как Лия Ахеджакова стала русофобкой Как проходят российские гастроли Ахеджаковой Что известно о семье актрисы У Ахеджаковой были мужья, но она живёт с подругой Дом Ахеджаковой и её подруги за 100 млн Кто помогает актрисе зарабатывать Генпрокуратуру России просят признать актрису Лию Ахеджакову иноагентом и лишить её наград из-за высказываний против СВО и публикаций в соцсети. Она живёт в Израиле, но зарабатывает деньги в России. 258838 258838 Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Как Лия Ахеджакова стала русофобкой

— Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит. Как же я устала от этого мнимого величия России. Хочу приехать в Украину после её победы. Я сама украинка, родилась в Днепропетровске, — из последних публикаций Лии Ахеджаковой в Instagram**. Когда количество гневных комментариев от наших соотечественников зашкалило, актрисе пришлось удалиться из социальной сети.

Неизвестно, когда народная артистка Ахеджакова стала русофобкой. Впервые она публично полезла в политику осенью 1993 года. Это было время кризиса власти президента Бориса Ельцина.

— Мне уже не хочется быть объективной. Где наша армия?! Почему она нас не защищает от этой проклятой конституции?! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты, — заявила Ахеджакова в эфире российского телевидения, фактически призвав Ельцина к состоявшемуся в тот же день обстрелу Белого дома.

На рубеже тысячелетий Лия Ахеджакова уже "боролась" против войны в Чечне. Она сдержанно симпатизировала бандформированиям и осторожно трактовала теракт на Дубровке.

В нулевых Лия Ахеджакова с пылом защищала Михаила Ходорковского в эфире радио "Свобода"*. Когда один слушатель обвинил её в поддержке воров, она парировала:

— Вот это и есть национальная идея. Вот мы на этом гибнем, и ничего с этим поделать нельзя. И как это вытащить, я не знаю. Разве можно назвать это правосудием?

В начале десятых годов Лия Ахеджакова примкнула к Алексею Навальному и даже выступала на его митингах со сцены. Она собирала подписи против закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США, и против ареста участниц группы Pussy Riot.

С декабря 2013 года Ахеджакова регулярно защищает Украину и оскорбляет русский народ.

— Они (украинцы. — Прим. Лайфа) бегут от нас как от чумы. Русский язык их шокирует. Они не хотят нас категорически. Они в Европу-то хотят, только чтобы нас, Большого брата, рядом не было, — говорила актриса.

Ахеджакова называет Россию чумой. Видео © VK / Лия Ахеджакова. Об Украине, Евромайдане и о России

Лия Ахеджакова поддерживала украинского режиссёра Олега Сенцова, организовавшего теракты в российском Крыму. Она проклинала Россию за якобы сбитый нашей страной малайзийский "боинг" над Донецкой областью и называла бойцов ЛДНР террористами.

В 2015 году она ни с того ни с сего принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию". В 2020-м заявила, что актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, невиновен и весь процесс над ним — это месть за его критику власти.

Безнаказанность резких высказываний Лии Ахеджаковой контрастирует с её же утверждениями о страшных гонениях на людей, пытающихся критиковать российскую власть.

Лия Ахеджакова с Андреем Макаревичем* и Андреем Белым в Израиле. Фото: Соцсети Андрея Макаревича

После начала СВО Лия Ахеджакова переехала в Израиль. Совместные фотографии с ней опубликовал другой новоявленный израильтянин — Андрей Макаревич*. Теперь актриса бывает на родине лишь краткосрочными наездами, чтобы подзаработать. Так, сразу после показа в Нижнем Новгороде антрепризы с её участием актриса вернулась в Израиль.

Как проходят российские гастроли Ахеджаковой

По театрам России сейчас гастролирует антреприза "Мой внук Вениамин". Это постановка пьесы признанной иноагентом писательницы Людмилы Улицкой. Главную роль играет 84-летняя актриса Лия Ахеджакова. Сюжет выстроен вокруг деспотичной еврейки, желающей во что бы то ни стало поженить сына на иудейке. Стержнем произведения являются мысли о якобы антисемитизме и невоспитанности русских.

4 декабря спектакль отыграли в нижегородском концертном зале "Юпитер". Билеты стоимостью от 1200 до 4300 рублей раскупили все — был аншлаг. Самые громкие аплодисменты и больше всего цветов достались Ахеджаковой.

Лия Ахеджакова выступила в Нижнем Новгороде. Видео © VK / Мой Нижний Новгород

Тем временем на улице против показа спектакля "Мой внук Вениамин" протестовали местные жители. Они недоумевали, почему позволяющая себе антироссийские высказывания Лия Ахеджакова продолжает свободно зарабатывать в России. Ранее отменить спектакль рекомендовало областное Министерство культуры. Но директор концертного зала "Юпитер" — частной площадки — не прислушался.





19 декабря постановку с Ахеджаковой отыграют в столичном театре на Таганке. На прошлой неделе в продаже оставались билеты за 4–8,5 тысячи рублей. Но сейчас этого анонса нет в Интернете. В афише московского театра антерприза тоже не числится. Отменили?

— Всё состоится, не переживайте! Это аренда зала, антерпризный спектакль, поэтому в афише не будет, а по факту будет, — пояснили Лайфу в кассах театра на Таганке.

Уже запланирован показ спектакля "Мой внук Вениамин" в Санкт-Петербурге. Дату и место проведения уточнят позднее.

Что известно о семье актрисы

Мать Лии Ахеджаковой, Юлия Александровна, — украинка по происхождению, большую часть жизни проработавшая в Адыгейском драматическом театре. Родной отец Ахеджаковой неизвестен. Отчество и фамилию актриса получила от своего отчима, Меджида Салеховича, который удочерил её в четырёхлетнем возрасте. Про этого человека пишут, что он первый адыгеец-режиссёр, окончивший московский театральный вуз. На фронте он не служил, потому что у него была бронь. С конца 50-х годов Меджид Ахеджаков возглавлял Адыгейское областное управление культуры. Среди его задач была популяризация адыгейского языка.

Отец Лии Ахеджаковой, Ахеджаков Меджид Салехович. Кадр © "Старые клячи". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Владимир Моисеенко, Александр Новотоцкий-Власов / kino-teatr.ru

Поначалу Лия Ахеджакова не хотела идти по стопам родителей и поступила в Московский институт цветных металлов и золота. Но потом передумала и отучилась в Адыгейской студии ГИТИСа. Уже на старших курсах её приняли в труппу столичного ТЮЗа. В семидесятых она перешла в театр "Современник" и начала активно сниматься в кино.

Актриса на сцене ТЮЗа. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

У Ахеджаковой были мужья, но она живёт с подругой

У Лии Ахеджаковой нет детей, зато было несколько мужей. Первый раз она вышла замуж в шестидесятых за своего коллегу по ТЮЗу актёра Валерия Носика. Вскоре пара разошлась. Ходили разные слухи о причинах, в том числе об отсутствии наследников.

Следующим супругом Лии Ахеджаковой стал художник Борис Кочейшвили. Папарацци пишут, что она помогла ему прославиться, но он после этого охладел к ней. В нулевых брак распался. Ахеджаковой даже пришлось подавать в суд, чтобы выписать "бывшего" из своей квартиры.

Текущим, третьим по счёту, мужем Лии Ахеджаковой является фотограф Владимир Персиянов. Они расписались в 2001 году. Он младше её на двадцать лет. Не желая стать источником сплетен, актриса долгое время скрывала Персиянова, не появляясь в обществе с ним.

По данным светской прессы, вплоть до последнего времени Персиянов сожительствовал с Лией Ахеджаковой на её даче. Там же вместе с ними жила её ближайшая подруга, театральная актриса Алла Будницкая.

Алла Будницкая, Владимир Персиянов и Лия Ахеджакова на той самой даче (слева направо). Фото © museum-crimea.ru

Дом Ахеджаковой и её подруги за 100 млн

Лия Ахеджакова была обласкана советской властью. По её словам, в десятилетнем возрасте, когда её мать и тётя умирали от туберкулёза, она якобы написала письмо Сталину с просьбой о помощи и редкое лекарство было доставлено.

Лия Ахеджакова и её подруга Алла Будницкая ещё со времён СССР жили на даче в старинном посёлке "Московский писатель". Сейчас это Новая Москва, поселение Внуковское. В этих местах с 40–50-х годов селились работники МИД и Минвнешторга, актёры и барды. Все они были, как тогда говорили, "выездными" и "небожителями". Их уровень жизни резко отличался от остальных советских граждан.

— В советские времена жители наших посёлков говорили между собой на иностранных языках, поселковый магазин снабжался дефицитными продуктами из знаменитого гастронома "Смоленский". Местные дамы шикарно одевались: кто из Парижа одежду привозил, кто из Лондона, — разоткровенничался один из старожилов.

В перестроечные годы Ахеджакова и Будницкая построили в том же посёлке новый дом.

Дом Аллы Будницкой и Лии Ахеджаковой. Фото © domzamkad.ru

Судя по реестрам, владеют они особняком совместно, как и почти гектаром земли под ним. В 2011 году к актрисам приезжали из телепрограммы "Растительная жизнь". Они встречали ведущего вдвоём, мужа Ахеджаковой рядом не было.

Подобная недвижимость может стоить до 100 млн рублей.







В личной собственности у Лии Ахеджаковой также остаётся двушка в обычной брежневке у метро "Проспект Вернадского". Аналогичная обойдётся сейчас покупателям в сумму около 15 млн рублей. В этой квартире прописан и, судя по всему, живёт Владимир Персиянов, муж Ахеджаковой.

Кто помогает актрисе зарабатывать

Организатором гастролей Лии Ахеджаковой является "Москоу шоу" — столичная компания с выручкой 333 млн рублей за прошлый год. На её бенефициара — 44-летнего нижегородца Павла Облучкова — ужасающие отзывы в Сети. Бывшие работники называют его мошенником и рассказывают, что он якобы выстраивает работу по принципу сетевого маркетинга: билеты на непопулярные спектакли навязывают через холодные звонки. По данным киевских журналистов, десять лет назад Облучкова арестовывали за подобную деятельность на Украине.

© Facebook** / artem.shevchenko.9

Дело явно закончилось ничем. Как выяснил Лайф, Павел Облучков входит в список избирателей Незалежной, а также имеет прописку в элитном коттедже под Киевом. У него в собственности три действующие компании: две киевские и одна московская.

Почему народная артистка не любит свой народ? 0 Её захватили идеи оппозиции, она уже неадекватно всё воспринимает Видимо, она всегда втайне ненавидела россиян Это уже старческие странности

* Лицо признано иноагентом. ** Социальная сеть запрещена в России.

Авторы Егор Пережогин