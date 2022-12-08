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"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
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В Дмитрове выросло качество мобильной связи

Скорость мобильного интернета для абонентов МегаФона из подмосковного Дмитрова выросла на 54% после проведения технических работ по модернизации инфраструктуры сети.

8 декабря, 13:07
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Проект включал в себя модернизацию действующих базовых станций и строительство новых. Работы начались в сентябре этого года и завершились всего за три месяца.

Потребление мобильного интернет-трафика в Дмитрове за год выросло на 40%. Чтобы подготовить сеть к дальнейшим нагрузкам, технические специалисты МегаФона установили на базовых станциях новое оборудование. С его помощью удалось увеличить ёмкость сети. Теперь абоненты смогут пользоваться качественным высокоскоростным мобильным интернетом независимо от будущих нагрузок. Когда модернизация завершилась, медианная скорость загрузки в городе составила 50,3 Мбит/с. Такие данные по итогам третьего квартала приводит Ookla. Они основаны на замерах, которые абоненты крупнейших операторов делают в приложении Speedtest.

МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика в каждой локации. На основе больших данных был сделан прогноз дальнейшего роста нагрузки. Основываясь на этих расчётах, специалисты компании определили места, где строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

В основном работы проводились в жилых микрорайонах, где сотовый сигнал в некоторых локациях может быть слабым из-за плотной застройки. Чтобы усилить сигнал, МегаФон использовал диапазон 800 МГц, который имеет высокую проникающую способность.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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