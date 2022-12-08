В 2022 году "Газпром нефть" нарастит переработку нефти в России до рекордных 41 млн тонн 8 декабря, 16:22 Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир

В 2022 году "Газпром нефть" планирует нарастить переработку нефти в России до рекордных для себя 41 млн тонн, сообщает ТАСС. Это будет сделано за счёт модернизации Омского и Московского НПЗ. С таким заявлением выступил директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Олег Ведерников.

Для сравнения, в 2021 году компания переработала примерно 40 млн тонн нефти. Следовательно, рост показателей в годовом выражении составит 2,5%.

— Мы сохраняем прогноз по достижению в 2022 году рекордного объёма переработки на российских НПЗ компании, который превысит 41 млн тонн. Рост показателей обеспечен программой модернизации наших собственных НПЗ — Московского и Омского, — сказал Олег Ведерников. Он добавил, что по итогам 9 месяцев 2022 года суммарный объём переработки на этих предприятиях превысил результаты за аналогичный период 2021 года на 3,5%, 2020 года — на 11,5%.

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В 2023 году компания намерена сохранить рекордный уровень переработки 2022 года.

— В 2023 году мы прогнозируем, что без учёта факторов плановых ремонтов сохраним объём переработки на уровне 2022 года. В то же время благодаря комплексу глубокой переработки нефти мы обеспечим рост выпуска топлива и других нефтепродуктов при объёмах переработки сырья на уровне 2022 года, — подчеркнул Олег Ведерников.

Авторы Валерия Мишина