В 2022 году "Газпром нефть" увеличит выпуск смазочных материалов до рекордных 0,7 млн тонн 9 декабря, 06:00 Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

"Газпромнефть – смазочные материалы" — оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — по итогам 2022 года планирует нарастить производство смазочных материалов и технических жидкостей до рекордных для себя 0,7 млн тонн. Об этом, по сообщениям ТАСС, рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

— Мы прогнозируем, что объём производства по всему нашему ассортименту, включающему масла, смазочные материалы и парафины, составит 0,7 млн тонн. Половина этого объёма приходится на премиальную — фасованную — продукцию", — сказал он.

Фото © ТАСС / Белкин Алексей

Для сравнения: общий объём поставок смазочных материалов и технических жидкостей компанией в 2021 году составил порядка 0,56 млн тонн. В 2023 году компания собирается дополнительно увеличить совокупный выпуск продукции.

— Такой рост нам обеспечат проекты развития производства и перераспределение долей рынка, оставленного зарубежными поставщиками, — уточнил Скоромец.

Он отметил, что в 2023 году начнёт работу комплекс гидроизодепарафинизации мощностью 220 тыс. тонн, который позволит выпускать востребованные рынком синтетические моторные, трансмиссионные и индустриальные масла 2-й и 3-й групп.

— Наш комплекс позволит полностью отказаться от использования импортных компонентов. Сырьё для производства будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ. Сейчас на площадке завершается монтаж оборудования и идёт подготовка к предпусковым испытаниям, — сказал Анатолий Скоромец. Он добавил, что компания не закрывает для себя и зарубежные направления деятельности, большой потенциал видит на рынках стран Ближнего Востока, Африки и азиатского региона.

Авторы Валерия Мишина