Как обналичить деньги с банковской карты на кассе супермаркета Некоторые популярные в России торговые сети стали предоставлять услугу снятия наличных с карты через кассу магазина. Как это работает? 8 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Максим Стулов

Кредитные учреждения решили увеличивать количество точек по выдаче наличных с банковского пластика за счёт партнёрских программ с сетевыми магазинами. Любой покупатель с банковской картой теперь может снять деньги со своего счёта на кассе торговой точки либо АЗС. На практике в качестве стандартной услуги данный сервис полноценно доступен в некоторых торговых сетях.

Однако стоит иметь в виду, что предоставляемая услуга — это не просто размен электронных денег на бумажные. Чтобы получить наличные, необходимо приобрести какой-либо товар (например, купить пакет) и запросить у кассира нужную сумму для снятия, при этом потребуется прикладывать карту к терминалу и вводить ПИН-код (даже если лимит покупки не требует его ввода). Покупателю выдадут два чека: на товар и на сумму выданных средств. За один раз так можно обналичить до 5000 рублей, а всего за сутки — до 20 000 тысяч. Это правило предложил Центробанк. Но услуга предоставляется держателям любых карт, выданных российскими банками.

Для справки: тестовые версии в партнёрстве со Сбербанком торговые сети запустили в Петербурге ещё в 2019 году. Только в 2022-м кассиры выдали наличных на сумму более 400 миллионов рублей.

— Иметь возможность получать наличные в кассе магазина — это удобная опция для граждан, но по-настоящему данный сервис выгоден именно банку и торговой сети, — считает кандидат экономических наук Олег Абелев. — Для магазина выдача наличных в кассе, скорее всего, будет приносить комиссионный доход от банков, которые получат свою экономию на обслуживании банкоматов.

Наличные через кассу магазина: плюсы и минусы

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

К главным плюсам нового сервиса можно отнести удобство (так как для получения наличных теперь не нужно специально искать банкомат) и заявленное отсутствие комиссии за операцию. Однако как раз с комиссиями могут быть вопросы: нигде не сказано, что их не введут в будущем, например для клиентов сторонних банков. Сами торговые точки, скорее всего, никаких допкомиссий требовать не будут, а вот банки могут и ввести.

При этом эксперты видят основной минус не в тарифной политике и не в ограниченной сумме, а в так называемом человеческом факторе.

— К сожалению, сейчас и без размена на кассах крупных сетевых супермаркетов вполне можно получить сдачу неплатёжными купюрами. Так работники торговых компаний избавляют себя от необходимости отдельной инкассации подозрительных или рваных денег, — рассказала финансовый эксперт Татьяна Упир. — Но одно дело — всучить пенсионеру рваную сторублёвку, а другое — двух- или пятитысячную банкноту тому, кто специально обратился за наличными. При этом варианте конфликта не избежать.

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Очевидно, что в целом новый сервис может быть весьма востребован, особенно там, где банкоматов мало или их вообще нет. Но при пользовании услугой стоит помнить ещё и о дополнительных ограничениях. Обналичить деньги можно только с карт физических лиц, а с корпоративных карт и пластика, оформленного на индивидуального предпринимателя (ИП), нельзя. Кроме того, сделать перевод или внести наличные на свой счёт через кассу магазина у покупателя тоже не получится.

Авторы Максим Греков