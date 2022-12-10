"Виталий — козёл": Блогер из Мурманска выбежал на поле во время матча ЧМ

Блогер российского происхождения Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча между Нидерландами и Аргентиной на чемпионате мира по футболу в Катаре. На его груди на английском было написано: "Виталий — козёл". Игру пришлось приостановить. Нарушителя быстро задержали.

Задержание блогера Виталия Здоровецкого во во время матча ЧМ. Видео © Telegram / ofnews

Виталий родился в Мурманске, а проживает сейчас в США. Он уже не раз был задержан за подобные выходки. Так, Виталий выбегал на поле во время матча финала чемпионата мира – 2014 между Германией и Аргентиной (1:0).