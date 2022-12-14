Профессия — нефтяник: как российские геологи работают в затерянном мире на севере Гыданского полуострова 14 декабря, 14:23 Обложка © LIFEdoc / "Газпром нефть" / Документальный фильм "Один мой день. Профессия — нефтяник | Гыданский полуостров — затерянный мир в российском Заполярье"

LifeDoc вместе с компанией "Газпром нефть" побывали на берегу Енисейского залива — на самом краю нашего континента. Здесь, за сотни километров от цивилизации и в условиях полной автономии, российские нефтяники ведут поиск углеводородов.

Простому туристу сюда не попасть. На севере Гыданского полуострова живут и белые, и бурые медведи. Днём охотятся песцы, ночью — росомахи и полярные совы. Только вот путь к этим местам на берегу Карского моря знают лишь коренные жители красноярской тундры. И нефтяники. Об особенностях жизни и работы в окружении вечной мерзлоты и вдали от шума городов рассказывает проект "Один мой день. Профессия — нефтяник".

— Я родом из Красноярского края, поэтому неплохо знаю полуостров Таймыр и другие удалённые места нашего региона. Но вот о том, что между Ямалом и Таймыром находится ещё один полуостров — Гыданский, даже не слышал, пока не начал работать в "Газпром нефти", — рассказал Алексей Лакомых, руководитель направления по инжинирингу бурения "Газпромнефть-Гео".

Он отправился на Крайний Север. На Гыдане, как ещё называют Гыданский полустров, реализуют геологоразведочный проект. Инфраструктуру приходится разворачивать с нуля. С Большой земли перевозят всё: от гвоздей до буровой установки. Работу в суровых условиях компенсирует фантастическая природа.

— Когда я приехал сюда первый раз, это была зима, создавалось ощущение, что ты где-то на другой планете. Каждый раз кажется, что это кадры какого-то фантастического фильма. Наша база создавалась в условиях полной автономии. Сегодня здесь обустроен жилой городок, складские объекты, базы берегового снабжения, ведётся бурение поисково-разведочной скважины. Мы вместе с командой и организовываем, и контролируем этот процесс. Наша цель — найти нефть. И если гипотеза наших геологов подтвердится, то в Арктике может появиться новая нефтегазоносная провинция, — рассказал Алексей.

Алексей Лакомых, руководитель направления по инжинирингу бурения "Газпромнефть-гео". Фото © LifeDoc / "Газпром нефть" / Документальный фильм "Один мой день. Профессия — нефтяник | Гыданский полуостров — затерянный мир в российском Заполярье"

Несмотря на удалённость, здесь есть все условия для комфортной жизни. Нефтяники живут в вагон-домах. В них есть спальная зона, кухня, своя душевая и прачечная. В помещении полы с подогревом и быстрый вайфай, чтобы всегда поддерживать связь с коллегами и близкими с Большой земли.

Каждый рабочий день начинается с медосмотра. Здесь работают опытные врачи, есть телемедицина для связи со специалистами из лучших клиник Москвы и Петербурга, а также медицинский вездеход.





В день нашего прилёта в лагере раздаётся продолжительный сигнал тревоги. Это значит, что замечено дикое животное. Всем необходимо срочно покинуть открытые площадки. Звук сирены спугнул зверя. На безопасном расстоянии можно разглядеть белую точку вдали.

— Но коллеги успели поднять в небо квадрокоптер и догнать хищника в паре километров от базы. Это был белый медведь. Он может развивать скорость до 40 километров в час. Не хотелось бы столкнуться в тундре с таким красавцем, поэтому у нас запрещено покидать лагерь самостоятельно, — пояснил Алексей.

Питание на базе особенное. Оно составляется с учётом необходимых для полярника белков, жиров и углеводов. В меню всегда фрукты и овощи, салаты, несколько видов супа. Ещё есть потрясающая выпечка, в лагере своя пекарня. Зимой стараются делать рацион более калорийным, так как температуры здесь достаточно низкие, очень сильные ветра, люди много времени работают на открытом воздухе и тратят много энергии.

Пока нефтяники собираются на пристань, к буровой подъезжают оленеводы. Как обычно, зарядить мобильные телефоны или посидеть в Интернете. Они преодолели на упряжках несколько сотен километров тундры. И всё ради ловли омуля, которым так богат Енисейский залив.

Природа и атмосфера Гыдана незабываемы. Для Алексея это не первая командировка, но, признаётся он, ждал её с нетерпением.

Авторы Валерия Мишина