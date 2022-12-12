Путешествия по Смоленску привлекают семьи с детьми и людей старше 50 лет 12 декабря, 14:28 Фото © Shutterstock

Аналитический сервис "Цифровой туризм", разработанный телеком-оператором на основе возможностей больших данных, позволил Администрации Смоленской области получить данные о приезжающих в регион туристах, составить их портрет, а также выяснить, что привлекает их больше всего.

На основе телеком-статистики аналитическая платформа МегаФона анализирует реальный туристический поток: какое количество людей и откуда приехало, в какое время года, сколько времени они провели в определённой локации, в каких местах останавливались. При этом сервис полностью соответствует закону о защите персональных данных, так как работает только с агрегированными данными и входит в реестр российского ПО.

Решение помогает проверять гипотезы, на основе которых можно улучшить туристическую (и не только) инфраструктуру. К примеру, открыть дополнительные маршруты для гостей региона и выбрать оптимальные каналы коммуникации с потенциальными путешественниками.

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— В современном мире путешествия и технологии больших данных неразрывно связаны друг с другом. Они помогают туристам оптимизировать затраты на поездку, выбирать лучшие отели и самые популярные направления для отдыха. На основе аналитической статистики бизнес и государственные органы видят ключевые данные турпотока, что позволяет им принимать взвешенные решения для развития туристической инфраструктуры и гостиничного бизнеса, — отмечает Дмитрий Сенигов, директор МегаФона в Смоленске.

Он добавил, что платформа "Цифровой туризм" выдаёт обезличенный отчёт о количестве туристов, цели их путешествия, на чём, как, куда и когда они перемещаются, о самых посещаемых местах, что в дальнейшем поможет региону в развитии инфраструктуры гостеприимства и привлечения новых путешественников на Смоленщину.

На основании полученных данных регион смог сделать вывод, что более значительным, чем предполагалось, оказался турпоток в сентябре, ноябре, на новогодние и майские праздники. Помимо туристов из Московского региона много гостей из соседних областей и городов, с которыми есть прямое сообщение, — из Брянска и Калуги. Оказалось, что в Смоленск едут преимущественно семьи с детьми, а также аудитория старше 50 лет.

— Используя big data, мы сформировали потребность в усовершенствовании туристической инфраструктуры в соответствии с запросами визитёров. Кроме того, увидели, что спрос на гостиничные услуги превышает предложение, особенно это прослеживается в праздничные дни. В настоящее время проблема решается за счёт частного сектора. Это говорит о том, что строительство коллективных средств размещения — хорошая точка роста для инвестиций. Опираясь в том числе на аналитические данные, мы выбрали территорию и локации для реализации туристического проекта "Смоленская крепость: была, есть и будет", — комментирует Юлия Никифорова, заместитель главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.

Авторы Валерия Мишина