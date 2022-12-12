Экологическая модернизация алюминиевой промышленности пройдёт под контролем экспертов-общественников 12 декабря, 14:43 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

"Русал": каждый может стать экспертом

Первое заседание общественно-экспертного совета "Русала" состоялось 30 ноября в Красноярске: эксперты обсудили ключевые документы по стратегическому планированию и корпоративному управлению компанией в сфере устойчивого развития, включая новую экологическую политику.

— Польза от нашей работы, во-первых, будет реальная, а не "бумажно-отчётная", а во-вторых, её смогут увидеть не только почти 60 тысяч сотрудников, но и все жители городов, в которых находятся предприятия компании, — так декан химического факультета МГУ им. Ломоносова, академик, вице-президент РАН Степан Калмыков прокомментировал создание общественно-экспертного совета компании по устойчивому развитию.

Создание совета не просто очередное дежурное мероприятие для галочки. Для одного из ведущих мировых производителей алюминия начало работы этого органа станет очередным важным шагом на большом "зелёном" пути. За 2008–2021 годы инвестиции компании в экологическую модернизацию производства составили почти один миллиард долларов.

В результате удалось добиться снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 35%, сбросов воды — на 60%, потребления воды — на 35%, производства отходов — на 30%. Важнейшим направлением работы "Русала" стало участие трёх предприятий компании — Красноярского, Братского и Новокузнецкого алюминиевых заводов — в федеральном проекте "Чистый воздух". Общий объём капитальных затрат до 2026 года по этому направлению составит более 16,6 миллиарда рублей, и в итоге совокупные выбросы загрязняющих веществ предприятий сократятся по сравнению с отправными показателями 2017 года почти на 25 тысяч тонн. Работа тут не останавливается: холдинг уже закончил разработку проектно-сметной документации по экологической перестройке этих, а также Иркутского алюминиевого завода и получил на неё положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

В центре внимания — человек

Соблюдение природоохранных норм и требований находится в России под пристальным вниманием государства: предприятия "Русала" постоянно проходят многочисленные проверки со стороны контрольно-надзорных органов. Политика "повышенных экологических обязательств" была сформулирована ещё основателем компании — Олегом Дерипаской. Это в том числе касается разработки и внедрения собственных передовых промышленных технологий, максимально безопасных для окружающей среды.

Фото © ТАСС / Ярослав Беляев

Но экологические проблемы сибирских городов до сих пор настолько остры, что, в очередной раз услышав об объявлении режима "чёрного неба", обычный житель невольно кидает сердитый взгляд в сторону местных заводов. Хотя сейчас большинство горожан прекрасно понимают: главная причина экологического неблагополучия не в промышленных предприятиях, а в бесконтрольном сжигании бурого угля в котельных и печках жилого сектора.

Поэтому компании нужен продуктивный диалог с жителями и экспертным сообществом регионов ответственности. Директор по устойчивому развитию Ирина Бахтина говорит: — Идею создания общественно-экспертного совета нам подсказали активисты на общественных слушаниях по проекту экологической перестройки КрАЗа в апреле этого года. Такой рабочий, совещательный орган должен отлично вписаться в систему корпоративного управления и расширить возможности для обмена мнениями между руководством компании, профильным комитетом совета директоров и представителями активной общественности и экспертного сообщества федерального, регионального и местного уровней.

Три сопредседателя совета отражают три основные направления его работы: экологическое (декан химического факультета МГУ, доктор химических наук, академик РАН Степан Калмыков), социальное (управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова) и управленческое (директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина).

Экология при всей её важности и актуальности — одна из составляющих политики устойчивого развития алюминиевой промышленности. Ирина Бахтина говорит: — Устойчивое развитие — это всегда баланс трёх ключевых элементов развития бизнеса: ответственного природопользования и заботы об окружающей среде, социальных инвестиций и грамотного управления человеческим капиталом, а также качественного корпоративного управления.

Новый совет будет работать в тесном контакте с людьми. В городах ответственности планируется открытие его приёмных. Сам же совет будет собираться ежеквартально, а при необходимости даже чаще.

Авторы Валерия Мишина