Молодых математиков года наградили в Санкт-Петербурге 12 декабря, 15:39 Фото © "Газпром нефть"

Сто лучших математиков года получили награды в Санкт-Петербурге. Премию программы "Математическая прогрессия" за важные для общества исследования и вклад в науку вручили талантливым студентам и аспирантам.

"Математическая прогрессия" — одна из самых крупных в России программ по поддержке математически одарённой молодёжи. В 2015 году её учредили компания "Газпром нефть" и Санкт-Петербургский государственный университет при участии обладателя медали Филдса (аналога Нобелевской премии по математике) Станислава Смирнова.

Каждый год лучших молодых математиков страны определяют учёные СПбГУ и Российской академии наук. Вместе с именной наградой студенты и аспиранты получают стипендии и гранты. За восемь лет их размер достиг почти ста миллионов рублей.

Среди лауреатов этого года победители международной математической олимпиады и призёры чемпионатов по программированию. В их числе студенты Иван Гайдай-Турлов и Александр Гребенников, которые поставили рекорд и набрали максимальный балл на математической олимпиаде среди 600 участников из 50 стран.

За счёт сотрудничества науки и бизнеса талантливые математики смогут продолжать фундаментальные исследования или присоединиться к амбициозным технологическим разработкам. Например, победители "Математической прогрессии" от факультета математики и компьютерных наук СПбГУ участвуют в развитии квантовых проектов "Газпром нефти" и разработках других технологических компаний.

Фото © "Газпром нефть"

— Мы помогаем развитию нового поколения российских учёных-математиков, которые сегодня являются одними из самых сильных в мире. Поддержка молодых учёных важна как для общества, так и для бизнеса, потому что именно математические науки вносят один из самых больших вкладов в технологические инновации. Вместе с математиками "Газпром нефть" работает над квантовыми технологиями, создаёт цифровые модели недр и развивает прикладные проекты в области искусственного интеллекта, — рассказал член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

— "Математическая прогрессия" помогла оживить научную жизнь и привела к выдающимся результатам. Работы наших лауреатов отмечаются специалистами во всём мире. Важно, чтобы эти достижения выходили за пределы исследовательской среды, работали в больших масштабах, в реальных проектах, в конкретных технологиях. Это актуальные задачи, которые нужно решать, они интересны не только с математической точки зрения. И я горжусь тем, что компетенции математиков СПбГУ востребованы партнёрами из ИТ и промышленности. Поддержка "Газпром нефти" помогла вывести наше математическое образование на новый уровень и привлечь много сильных студентов со всей страны, — отметил научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, обладатель медали Филдса Станислав Смирнов.

— На нашем факультете целая команда помогает "Газпром нефти" с алгоритмами. Недавно была история с расчётами для нефтедобычи, где требовалось перемножать матрицы. С числами нет разницы, в каком порядке их перемножать. А матрицы работают по-другому, если умножать подряд, то могут получаться гигантские вычисления и потеря времени. Наша команда изменила порядок умножения, и получилась серьёзная оптимизация. Решение ускорило алгоритм и сэкономило кучу денег, — рассказал студент 3-го курса СПбГУ, лауреат "Математической прогрессии", победитель международной математической олимпиады Алексей Львов.

Лауреаты "Математической прогрессии" уже добились международного признания, получив самые престижные награды в области точных наук. Среди них выпускник СПбГУ Александр Логунов, обладатель премии Клэя, второй по значимости мировой награды в математике.

Авторы Валерия Мишина