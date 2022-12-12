"Газпром нефть" расширяет сеть собственной блокчейн-платформы для оплаты авиазаправки
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"Газпромнефть-Аэро" — оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — продолжает расширять географию своего цифрового сервиса для моментальной оплаты заправки самолётов "в крыло". С 2021 года, то есть с момента запуска блокчейн-платформы, количество российских аэропортов, подключённых к ней, увеличилось до 17. Аэропорты в Омске и Томске стали новыми авиагаванями, где с помощью сервиса обеспечена заправка регулярных рейсов авиакомпании "ЮТэйр".
Блокчейн-платформа "Газпром нефти" — это первая цифровая система, которая повышает эффективность авиатопливных операций. С её помощью сокращается общее время обслуживания самолётов. Сервис позволяет авиакомпаниям и поставщику топлива производить взаиморасчёты без предоплаты. Благодаря решению, разработанному специалистами компании "Газпромнефть-Аэро", весь обмен документами происходит в электронной форме. Блокчейн-платформа соответствует необходимым стандартам и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.
С момента запуска блокчейн-платформы с её использованием произведена заправка свыше девяти тысяч регулярных рейсов. Мы продолжаем расширять географию применения нашей цифровой системы, в том числе в аэропортах Сибири, через которые проходят стратегические маршрутные направления
В планах — внедрение цифровых расчётов во всех городах присутствия "ЮТэйр". Такой способ заправки серьёзно упрощает взаимодействие авиакомпании и топливо-заправочного комплекса. Мы оптимизировали рабочее время экипажей, отказались от дополнительных бумажных носителей и сократили время расчётов с поставщиком топлива, что в конечном итоге снижает наши операционные расходы