"Газпром нефть" расширяет сеть собственной блокчейн-платформы для оплаты авиазаправки

"Газпромнефть-Аэро" — оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — продолжает расширять географию своего цифрового сервиса для моментальной оплаты заправки самолётов "в крыло". С 2021 года, то есть с момента запуска блокчейн-платформы, количество российских аэропортов, подключённых к ней, увеличилось до 17. Аэропорты в Омске и Томске стали новыми авиагаванями, где с помощью сервиса обеспечена заправка регулярных рейсов авиакомпании "ЮТэйр".