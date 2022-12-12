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"Газпром нефть" расширяет сеть собственной блокчейн-платформы для оплаты авиазаправки

12 декабря, 16:10
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-rasshiryaet-geografiyu-svoey-blokcheyn-platformy-dlya-oplaty-aviazapravki/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром нефть"</a></p>

Фото © "Газпром нефть"

"Газпромнефть-Аэро" — оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — продолжает расширять географию своего цифрового сервиса для моментальной оплаты заправки самолётов "в крыло". С 2021 года, то есть с момента запуска блокчейн-платформы, количество российских аэропортов, подключённых к ней, увеличилось до 17. Аэропорты в Омске и Томске стали новыми авиагаванями, где с помощью сервиса обеспечена заправка регулярных рейсов авиакомпании "ЮТэйр".

Блокчейн-платформа "Газпром нефти" — это первая цифровая система, которая повышает эффективность авиатопливных операций. С её помощью сокращается общее время обслуживания самолётов. Сервис позволяет авиакомпаниям и поставщику топлива производить взаиморасчёты без предоплаты. Благодаря решению, разработанному специалистами компании "Газпромнефть-Аэро", весь обмен документами происходит в электронной форме. Блокчейн-платформа соответствует необходимым стандартам и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

С момента запуска блокчейн-платформы с её использованием произведена заправка свыше девяти тысяч регулярных рейсов. Мы продолжаем расширять географию применения нашей цифровой системы, в том числе в аэропортах Сибири, через которые проходят стратегические маршрутные направления

Владимир Егоров

Генеральный директор компании "Газпромнефть-Аэро"

<p><em style="font-style: italic;">С момента запуска блокчейн-платформы с её использованием произведена заправка свыше девяти тысяч регулярных рейсов. Мы продолжаем расширять географию применения нашей цифровой системы, в том числе в аэропортах Сибири, через которые проходят стратегические маршрутные направления</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">С момента запуска блокчейн-платформы с её использованием произведена заправка свыше девяти тысяч регулярных рейсов. Мы продолжаем расширять географию применения нашей цифровой системы, в том числе в аэропортах Сибири, через которые проходят стратегические маршрутные направления</em></p>

В планах — внедрение цифровых расчётов во всех городах присутствия "ЮТэйр". Такой способ заправки серьёзно упрощает взаимодействие авиакомпании и топливо-заправочного комплекса. Мы оптимизировали рабочее время экипажей, отказались от дополнительных бумажных носителей и сократили время расчётов с поставщиком топлива, что в конечном итоге снижает наши операционные расходы

Олег Семёнов

Президент компании "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии"

<p><em style="font-style: italic;">В планах — внедрение цифровых расчётов во всех городах присутствия "ЮТэйр". Такой способ заправки серьёзно упрощает взаимодействие авиакомпании и топливо-заправочного комплекса. Мы оптимизировали рабочее время экипажей, отказались от дополнительных бумажных носителей и сократили время расчётов с поставщиком топлива, что в конечном итоге снижает наши операционные расходы</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">В планах — внедрение цифровых расчётов во всех городах присутствия "ЮТэйр". Такой способ заправки серьёзно упрощает взаимодействие авиакомпании и топливо-заправочного комплекса. Мы оптимизировали рабочее время экипажей, отказались от дополнительных бумажных носителей и сократили время расчётов с поставщиком топлива, что в конечном итоге снижает наши операционные расходы</em></p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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