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Телеком-оператор предложил облачную альтернативу иностранному ПО для офиса

13 декабря, 15:16
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов "МойОфис" для корпоративных клиентов представили в МегаФоне. Сейчас в "МегаФон Облаке" доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в частности с текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать им замену среди отечественных аналогов. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдаёт предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растёт кратно.

В партнёрстве с компанией "МойОфис" МегаФон предоставляет клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в "МегаФон Облаке". "Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает её доступной для среднего и малого бизнеса", — отметил Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.

Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удалённую совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%. Такую оценку дал коммерческий директор компании "МойОфис" Александр Иванников. "Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS", — добавил он.

Как уточнили в МегаФоне, новый облачный офис не требует затрат на установку и развёртывание системы, а подключение к платформе занимает всего сутки. Пользователи будут иметь возможность создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира. Кроме того, платформа "МегаФон Облако" аттестована по наивысшим уровням защищённости персональных данных УЗ-1 и требований по информационной безопасности К1. Это позволяет использовать продукт в том числе в работе госструктур.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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