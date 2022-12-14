Нефтяная компания запустила собственный научно-исследовательский центр для разработки высокотехнологичных масел

"Газпром нефть" открыла во Фрязине Московской области Научно-исследовательский центр автомобильных и индустриальных масел. Компания отмечает, что это самая современная в России высокотехнологичная площадка для проведения полного цикла разработки и тестирования рецептур смазочных материалов. Каждый год НИЦ "Газпром нефти" будет проводить более двух тысяч исследований по новым многокомпонентным продуктам.