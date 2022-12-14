Нефтяная компания запустила собственный научно-исследовательский центр для разработки высокотехнологичных масел
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"Газпром нефть" открыла во Фрязине Московской области Научно-исследовательский центр автомобильных и индустриальных масел. Компания отмечает, что это самая современная в России высокотехнологичная площадка для проведения полного цикла разработки и тестирования рецептур смазочных материалов. Каждый год НИЦ "Газпром нефти" будет проводить более двух тысяч исследований по новым многокомпонентным продуктам.
Научно-исследовательский центр интегрирован в производственный процесс Московского завода смазочных материалов "Газпром нефти". За счёт этого время от разработки новых рецептур до выпуска готовой продукции сократилось с полугода до двух месяцев. НИЦ оснащён уникальным оборудованием, многое из которого представлено в России в единственном экземпляре.
Наша ключевая задача — обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах. Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники