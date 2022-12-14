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Нефтяная компания запустила собственный научно-исследовательский центр для разработки высокотехнологичных масел

14 декабря, 18:13
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

"Газпром нефть" открыла во Фрязине Московской области Научно-исследовательский центр автомобильных и индустриальных масел. Компания отмечает, что это самая современная в России высокотехнологичная площадка для проведения полного цикла разработки и тестирования рецептур смазочных материалов. Каждый год НИЦ "Газпром нефти" будет проводить более двух тысяч исследований по новым многокомпонентным продуктам.

Научно-исследовательский центр интегрирован в производственный процесс Московского завода смазочных материалов "Газпром нефти". За счёт этого время от разработки новых рецептур до выпуска готовой продукции сократилось с полугода до двух месяцев. НИЦ оснащён уникальным оборудованием, многое из которого представлено в России в единственном экземпляре.

Наша ключевая задача — обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах. Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники

Анатолий Скоромец

Генеральный директор «Гвзпромнефть-смазочные материалы»

<p><em style="font-style: italic;">Наша ключевая задача — обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах. Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Наша ключевая задача — обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах. Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники</em></p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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