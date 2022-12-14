За вами следят: Почему ИТ-гигантам невыгодно отказываться от шпионажа за пользователями Google, Facebook*, Apple завалены судебными исками от пользователей, но для них проще заплатить штраф и продолжать слежку, ведь кибершпионаж выгоден правительству США и его спецслужбам 14 декабря, 18:49 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Freepik.com

Судебные иски

Шпионаж ИТ-гигантов за пользователями уже порядком достал мир. В ноябре Google пообещал выплатить 391,5 миллиона долларов, чтобы урегулировать иск 40 американских штатов. Компанию обвинили в незаконном отслеживании местоположения людей по всему миру. Эта проблема затронула порядка двух миллиардов пользователей Android и сотни миллионов владельцев iPhone, использующих Google для карт или поиска.

Несколькими месяцами ранее Facebook* обязался выплатить 37,5 миллиона долларов за возмещение морального ущерба авторам коллективного иска, согласно которому соцсеть следила за передвижением пользователей для показа им таргетированной рекламы. Напомним, в прошлом году Верховный суд США отклонил ходатайство Facebook* об отмене коллективного иска на сумму 15 млрд долларов. Тогда корпорацию обвинили в незаконном отслеживании действий пользователей, даже когда те не находились в соцсети.

Не все судебные разбирательства, связанные с этой темой, ещё завершились. Например, в ноябре на Apple подали в суд из-за слежки за владельцами "яблочных" гаджетов. По данным Mysk, ИТ-гигант продолжает отслеживать их действия даже при отключённом iPhone Analytics.

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Почему ИТ-гиганты не планируют отказываться от слежки

Слежка за пользователями выгодна ИТ-гигантам: продажа данных рекламодателям, слив информации о человеке спецслужбам, в итоге все довольны, за исключением, конечно, самого пользователя. О его интересах в данном случае иностранные корпорации думают в последнюю очередь и даже не считают нужным оповещать о том, какая информация и в каком объёме собирается.

Судебные разбирательства — это возможность для пользователей показать ИТ-гигантам, что они против такого беспредела. Политика сбора и обработки данных должна быть максимально прозрачной. Иначе корпорации завалят миллионами судебных исков. Но пока штрафы не могут заставить крупные компании отказаться от слежки за людьми. И это неудивительно, ведь в наше время, впрочем как и раньше, информация — самый ценный ресурс. Западные ИТ-гиганты любят подчёркивать, что они ценят конфиденциальность пользователей, но на деле эти слова — один из инструментов маркетинга бигтеха.

Акция движения Avaaz 'Fix Facebook' в связи с утечкой персональных данных пользователей соцсети в Лондоне. Фото © ТАСС / Zuma / Rob Pinney

— Обществу не удастся отрегулировать эту сферу. Потому что слежка ведётся по заказу американского правительства. И это будет продолжаться, потому что введение разного рода наблюдательной деятельности будет увеличиваться. Отставные цэрэушники говорят о том, что не хватает даже кадров, которые занимаются заключением договоров с частными подрядчиками, — такая большая нагрузка на правовой отдел юристов в спецслужбе, что необходимо его расширять. Даже если появится некая видимость регулировки на Западе этой отрасли, то это будет скорее видимостью в пользу общественности. Но на деле сеть тайных операций будет продолжена: это слишком удобный инструмент для спецслужб, — объясняет генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Авторы Дмитрий Шестопалов