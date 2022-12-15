Героиня "Пусть говорят" забыла "язык инопланетян", когда ей позвонили журналисты

В телефонном разговоре с журналистами "проводница в мир пришельцев" Наталья Борисова забыла инопланетный язык, на котором говорила в одном из шоу Первого канала "Пусть говорят". Об этом пишет SHOT.

"Проводница в мир пришельцев" забыла инопланетный язык. Видео © Telegram / SHOT

Журналистка позвонила женщине и попыталась поговорить с ней теми же словами, которые она произносила в эфире, однако Наталья ничего не поняла и положила трубку. При этом на съёмках шоу она утверждала, что умеет говорить на странном языке. Судя по всему, это смесь речи на русском и набора похожих друг на друга звуков.

По данным телеграм-канала, Борисова практикует "углублённое чувствование пространства" и ведёт уроки для "контактёров с голосовым каналом". За минуту разговора она берёт семь тысяч рублей.