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15 декабря, 09:28

Героиня "Пусть говорят" забыла "язык инопланетян", когда ей позвонили журналисты

В телефонном разговоре с журналистами "проводница в мир пришельцев" Наталья Борисова забыла инопланетный язык, на котором говорила в одном из шоу Первого канала "Пусть говорят". Об этом пишет SHOT.

"Проводница в мир пришельцев" забыла инопланетный язык. Видео © Telegram / SHOT

Журналистка позвонила женщине и попыталась поговорить с ней теми же словами, которые она произносила в эфире, однако Наталья ничего не поняла и положила трубку. При этом на съёмках шоу она утверждала, что умеет говорить на странном языке. Судя по всему, это смесь речи на русском и набора похожих друг на друга звуков.

По данным телеграм-канала, Борисова практикует "углублённое чувствование пространства" и ведёт уроки для "контактёров с голосовым каналом". За минуту разговора она берёт семь тысяч рублей.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков

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