Робот-собака контролирует ход строительства зданий в Тюмени 15 декабря, 13:32 Фото © "Газпром нефть"

Полигоном для испытаний робота-квадропода с 3D-сканером стала строительная площадка будущего исследовательского центра "Геосфера". На объекте "Газпром нефти" в Тюмени комплекс протестировали для наземно-лазерного сканирования в автономном режиме. Конструкция представляет из себя платформу в виде робота-собаки. На его корпусе закреплено устройство объёмного сканирования.

Наземно-лазерное сканирование сооружений — это единственный способ получения трёхмерных моделей в формате облака точек с точностью до миллиметра. К тому же действующий сегодня способ получения необходимой информации требует присутствия человека. Специалист работает с 3D-сканером, который установлен на треноге. Для анализа пространства он переносит оборудование из одной точки в другую, каждый раз останавливая и запуская съёмку.

Фото © "Газпром нефть"

Новый роботизированный комплекс делает процесс наземно-лазерного сканирования автономным. Кроме того, он лучше по скорости получения данных. Машине задаётся путь движения. Она совершает обход площадки и предоставляет текущую картину строительства в виде "облака точек". В реальном времени можно оценить соответствие построенного объекта эталонной объёмной модели. Как следствие, такой способ изучения пространства позволяет мгновенно выявить отклонения от проекта и даёт возможность оперативно их устранить. 2000 м² робот-сканер оценил за 12 минут. Для сравнения: аналогичная работа геодезиста занимает три дня.

Роботизированный комплекс передвигается со скоростью 6 км/ч. Он анализирует пространство на 360°, преодолевает препятствия, в том числе лестничные марши.

Фото © "Газпром нефть"

В этой комплектации квадропод с 3D-сканером помимо строительного контроля может фиксировать опасные условия и тем самым работать на повышение производственной безопасности. За счёт другого специализированного оснащения робот-собака способен, например, вести дистанционный мониторинг объектов на наличие утечек газа и жидкости, патрулировать местность на предмет проникновения посторонних, считывать показания приборов для контроля состояния оборудования.

Айдар Сарваров, руководитель дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефти-Развития": "Это первый опыт "Газпром нефти" оценки хода строительства в таком автономном режиме именно с земли. Мы решили дополнить уже имеющиеся решения, которые доказали свою высокую продуктивность. Как известно, для сканирования строений с воздуха компания активно применяет беспилотные летательные аппараты. Сегодня дирекция по крупным проектам вместе с дирекцией по цифровой трансформации нашли самое подходящее решение для проведения съёмки внутри того или иного разного по площади и функционалу помещения. Цифровизация процессов, трансформация продуктов для достижения лучшего результата — это уже тренд, который характеризует работу "Газпром нефти" при реализации каждого значимого проекта".

Видео © "Газпром нефть"

Олег Третьяк, и.о. руководителя дирекции по цифровой трансформации "Газпром нефти": "Комплексная роботизация — часть стратегии цифровой трансформации компании. Тестирование в реальных условиях позволяет наглядно сравнить варианты реализации ключевых технологических процессов. Совместная работа департамента технологий роботизации и трёхмерной печати с дирекцией крупных проектов и другими подразделениями компании по апробации инновационных технологий позволяет достичь синергии и выявить значимые рычаги повышения эффективности производства работ в капитальном строительстве. Данный подход обеспечивает непрерывное технологическое развитие не только отдельных площадок, но и компании в целом".

Авторы Валерия Мишина